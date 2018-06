Aprite i porti | presidio in piazza Mameli a Savona per dire no alla decisione

Migranti : anche Cgil a sit in ' Aprite i porti' a Palermo : Palermo , 11 giu. (AdnKronos) - La Cgil Palermo parteciperà questa sera, alle 21, al presidio 'Aprite i porti' che si terrà davanti l'ingresso del porto di Palermo . "Saremo anche noi al presidio contro la decisione del governo di chiudere tutti i porti nazionali per l'approdo della nave Aquarius -dic

Migranti : sit-in a Palermo del Forum antirazzista - ‘Aprite i porti’ (2) : (AdnKronos) – Anche Sinistra Comune parteciperà questa sera, all’ingresso del porto di Palermo, al presidio organizzato dal Forum antirazzista in segno di “vicinanza” ai 629 Migranti soccorsi dalla nave Aquarius e fermi nel Mediterraneo. “Centinaia di vite in bilico in mezzo al mare: noi non ci stiamo – afferma il coordinamento di Sinistra Comune – Palermo è anche capitale della cultura ...