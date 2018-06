Apriamo i porti | migliaia in piazza a Milano per i migranti dell' Aquarius

" Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

Migranti - l’Europa ci lascia soli? Non #chiudiamoiporti - #Apriamolefrontiere : La scellerata scelta di Matteo Salvini di cominciare un gioco del pollo con l’Europa – ovvero di correre a rotta di collo verso un burrone per vedere chi sterza prima e chi fa qualche metro in più – non rischia soltanto di mettere a repentaglio l’esistenza politica dei due sfidanti (cosa per la quale ognuno si assume le proprie responsabilità), ma è disputata sulla pelle di persone innocenti che in questo momento sono ancora in mezzo ...