adnkronos

: Appendino compie 34 anni, festa con gli assessori - telodogratis : Appendino compie 34 anni, festa con gli assessori - Sicinform : Appendino compie 34 anni, festa con gli assessori - BinaryOptionEU : .c_appendino compie 34 anni, festa con gli assessori -

(Di martedì 12 giugno 2018)di compleanno a Palazzo Civico per la sindaca di Torino, Chiarache oggi34. A sorpresa la prima cittadina, giunta in Comune per partecipare alla consueta riunione di ...