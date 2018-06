ANTONELLA CAVALIERI L' ex fidanzata di Paulo Dybala | “Ho lasciato l' Argentina per lui | è

Dybala - l'ex ANTONELLA CAVALIERI confessa : "Il successo ha rovinato Paulo" : La modella argentina: "Più diventava famoso e più si allontanava. Ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli e me ne sono andata"

Paulo Dybala - parla l'ex fidanzata ANTONELLA CAVALIERI : "Più è diventato famoso e più si è allontanato da me" : Antonella Cavalieri è l'ex fidanzata di Paulo Dybala, il calciatore argentino in forza alla Juventus da tre stagioni durante le quali ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana e ha disputato una finale di Champions League.L'esplosione definitiva del giocatore, che aveva messo ampiamente in mostra il proprio talento con la maglia del Palermo, è avvenuta proprio con la casacca bianconera.prosegui la letturaPaulo ...

