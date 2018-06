Annega in piscina la figlia di 19 mesi del campione di sci Bode Miller

Tragedia a casa di Bode Miller - la figlia di 19 mesi Annega in piscina : Cinque anni dopo la scomparsa del fratello minore Chelone, il campione di sci Bode Miller ha subito uno strazio se possibile ancor più devastante perdendo la figlia Emeline Gier, di soli 19 mesi. Il dramma si è consumato sabato scorso, in una piscina di Cota de Caza, a sud di Los Angeles, dove i vicini di casa dei Miller avevano organizzato una fe...

Lodi - Annegata in piscina. La sorella : 'L'hanno uccisa dopo la doccia'. Il giallo dell'uomo morto : Resta avvolto nel mistero il caso di Josephine Odijie , la 35enne nigeriana trovata morta annegata il 2 giugno nella piscina di cascina Reghinera a Castelgerundo , nel Basso Lodigiano. La procura di ...

Annegata in piscina - la sorella su Facebook : "É stata uccisa da uno sconosciuto" : Castelgerundo , Lodi, , 9 giugno 2018 - Chi ha incontrato Josephine prima di morire? In attesa degli esiti tossicologici, la procura di Lodi sta indagando sulla vita privata della 35enne nigeriana ...

JOSEPHINE ODIJIE - AnnegaTA IN PISCINA : SI INDAGA PER OMICIDIO/ Lodi - "troppi aspetti che non convincono" : JOSEPHINE ODIJIE, il giallo della morte in PISCINA della 35enne nigeriana: l'autopsia parla di decesso causato da annegamento. Si INDAGA per OMICIDIO, cadono le piste congestione e rapina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:03:00 GMT)