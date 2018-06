Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio | ritorno di fiamma tra i due? FOTO

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme da Vasco Rossi : Prima la partecipazione congiunta al matrimonio di una nipote di lui (con tanto di esibizione in duetto sulle note di Un nuovo bacio), ora il concerto di Vasco Rossi fianco a fianco. Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio riavvicinamento tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, e la musica – manco a dirlo – sta giocando un ruolo centrale in questa vicenda. Come testimoniano i profili social dei due cantanti, Anna ...

“Beccati così”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : le foto ‘compromettenti’ dopo l’addio. E chi li ha visti non ha dubbi : ”Quello è amore” : Che avessero mantenuto buoni rapporti lo avevano confermato, ma ora c’è chi pensa anche a un riavvicinamento. Anna Tantangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto “coppia fissa” al matrimonio della nipote di lui, dove si sono mostrati sereni e complici. I due cantanti si sono anche esibiti insieme per la gioia di tutti i presenti, hanno cantato i loro successi, tra cui “Un nuovo bacio”, brano scritto da Gigi e interpretato da Anna del 2002. ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme a un matrimonio cantano per gli sposi : Difficile dire se sia pace fatta tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quel che pare più probabile, però, è che tra i due la fase del disgelo sia ufficialmente iniziata. I due cantanti, infatti, sono tornati a cantare insieme per un evento speciale, il matrimonio di una nipote di Gigi, che è stato arricchito proprio dalla performance della ex coppia, che seduta insieme al pianoforte ha intonato la hit Un nuovo bacio, come mostrano diverse ...

Tutto su Gigi D'Alessio : la storia con Anna Tatangelo - le curiosità e i drammi! : ... ma dove forse con i progressi della scienza ora lei avrebbe sconfitto il brutto male che se l'è portata via' , ha raccontato il cantante a Famiglia Cristiana. Dopo la scomparsa dei suoi genitori ha ...

Anna Tatangelo si confessa dalla Panicucci : “Mi vedo ancora mamma” : Anna Tatangelo si racconta in un’intervista a Federica Panicucci, rivelando il sogno di diventare di nuovo mamma in futuro. La cantante è mamma di Andrea, avuto dall’ex compagno Gigi D’Alessio, ma non esclude di avere altri figli in futuro. Dopo la dolorosa separazione dall’artista napoletano, Anna Tatangelo ha ritrovato finalmente il sorriso e la fiducia in sé stessa. Merito di MasterChef, che ci ha fatto conoscere il ...

Anna Tatangelo in tv racconta in futuro mi vedo di nuovo mamma : Anna Tatangelo nel salotto di Federica Panicucci a Mattino 5 su Canale 5 ha raccontato: “Nel mio futuro mi vedo ancora mamma. Io faccio come Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane. Se Dio vorrà, farò altri figli. Penso sia una delle cose più belle della vita perché io sento che mio figlio mi riempie l’anima. E’ il mio primo pensiero appena mi sveglio e l’ultimo di quando vado a dormire”. “Nella mia vita non ho lasciato indietro ...

