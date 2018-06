Angelucci M5S | Rifiuti | Zingaretti se ci sei fai un piano

romadailynews

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma – Nello, Consigliere capitolino del M5S, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Mentre Roma capitale pianifica, come non era mai successo in decenni, e mette in atto ciò che pianifica come l’implementazione della nuova raccolta porta a porta nelmunicipi VI e X sesto, la regione Lazio guidata da Nicolafa finta di non capire le responsabilità e le competenze nella gestione dei. Proviamo con un disegnino”. “La Regione deve pianificare il sistema di gestione e trattamento e deve autorizzare gli impianti. Il Comune deve affidare il servizio di raccoltae organizzare la raccolta differenziata. Se la Regione non predispone un’idonea pianificazione -come nel caso del Lazio- il Governo nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo può/deve commissariare la Regione”. “E sarebbe ...