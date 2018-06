Andreas Muller ha lasciato Amici? Si chiude un altro viaggio | le news sui

gossippiu

: RT @admaiora_c: Volevo dirvi che Andreas Muller ha appena fatto un occhiolino ad Irama. L'ha benedetto per la vittoria #amici17 - menfh_ : RT @admaiora_c: Volevo dirvi che Andreas Muller ha appena fatto un occhiolino ad Irama. L'ha benedetto per la vittoria #amici17 - tizianosmile1 : RT @admaiora_c: Volevo dirvi che Andreas Muller ha appena fatto un occhiolino ad Irama. L'ha benedetto per la vittoria #amici17 -

(Di martedì 12 giugno 2018)ha? Non tornerà come ballerino professionista l'anno prossimo? Oppure è soltanto un arrivederci? Tanti dubbi hanno assalito il pubblico del talent show a proposito del ballerino professionista, vincitore della scorsa edizione, e tutto è nato da un messaggio pubblicato su Instagram che aveva l'aria di essere un addio. Proviamo a esaminare bene cosa ha scritto e a prendere in considerazione le varie possibilità, vediamo le varie interpretazioni che potremmo dare alle parole del ballerino.Se fosse vero chelascerà i professionisti di, sappiamo per certo che non sarebbe un addio, che non sarebbe definitivo: tornano tutti, ci avete fatto caso? Lo stesso Stefano De Martino è tornato come professionista dopo un po' di tempo dalla sua edizione come concorrente, oppure pensiamo a Giuseppe Giofrè, che torna adappena libero da impegni in America ...