Anche Napoli e Juventus allo Sport Digital Marketing Festival

Anche Juventus e Napoli allo Sport Digital Marketing Festival : Con la partecipazione speciale del C.O.N.I., di due 'atleti 4.0' - Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto su Jorginho-MAnchester City : Calciomercato Napoli – Sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra il Napoli ed il Manchester City, la conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso un’intervista rilascia al ‘The Sun’: “Non c’è ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Tutto può accadere, c’è anche la possibilità che il trasferimento si chiuda nei prossimi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-MAnchester City? Si può chiudere nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...

Napoli - sfuma Anche Ferreyra : ufficiale l'acquisto del Benfica : Il Benfica ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l'acquisto di Facundo Ferreyra dallo Shakhtar Donetsk. Il 27enne attaccante argentino, accostato anche al Napoli, ha firmato un contratto ...

Calciomercato Napoli - Jorginho si avvicina al MAnchester City : Decisiva l'intermediazione del ds Giuntoli, partito in direzione di Londra per chiudere l'affare: ai campani 50 milioni, con l'eredità dell'italo-brasiliano che sarà raccolta da Diawara

Jorginho al MAnchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Napoli - il MAnchester City propone una contropartita tecnica per Jorginho : Manchester City sempre vicino al colpo Jorginho dal Napoli, adesso però il club inglese sta tentando di limare la cifra da versare a De Laurentiis inserendo una contropartita Il Manchester City sta cercando di concludere celermente il colpo Jorginho dal Napoli. Il regista della squadra di Ancelotti, potrebbe lasciare il club per approdare alla corte di Guardiola, per una cifra che supererebbe i 50 milioni di euro. Il City però, secondo il ...

Napoli - non solo Vrsaliko : nel mirino Anche Fabian Ruiz : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio Balotelli, auguri e torta per Insigne Napoli, la nuova pista porta a Pastore Tutto sul Napoli Verdi: «Sì al Napoli»

Verdi al Napoli per 25 milioni : sorride Anche il Milan - ai rossoneri il 20% : Il fantasista ha confermato al termine di Italia-Olanda il suo trasferimento al Napoli. Al Bologna andranno 25 milioni, di cui una parte sarà versata al Milan. L'articolo Verdi al Napoli per 25 milioni: sorride anche il Milan, ai rossoneri il 20% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoto oggi a Napoli e nell’Irpina/ INGV ultime scosse : sisma M 2.4 Anche ad Avellino (5 giugno 2018) : Terremoto oggi a Napoli e nell'Irpinia, le ultime scosse INGV in tempo reale: vibrazioni avvertite anche nella provincia di Avellino. No danni ma la gente scende in strada lo stesso(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Mertens : "Sarri? Non ho capito la storia. Napoli forte Anche senza Ancelotti" : Dries Mertens, dopo l'amichevole tra Belgio e Portogallo che si è chiusa a reti inviolate, ha parlato con Premium del Mondiale che incombe ma anche del Napoli e del suo futuro. sarri e clausola - ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Non sono vendicativo”/ “No a 50 milioni dal MAnchester City per Jorginho” : Napoli, De Laurentiis: “Sarri? Non sono vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Non sarò vendicativo con Sarri - Anche se mi ha ferito' : Da Sarri ad Ancelotti, dal mercato in entrata a quello in uscita: è un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, ha toccato tutti i temi d'attualità. A partire dalla separazione con il precedente allenatore del Napoli: "Sono sempre stato educato con lui, ma se a un certo punto quando mancano ancora due ...

Napoli - Comune indebitato e con le casse vuote : al palo Anche servizi : casse a secco al Comune di Napoli. Stretto tra un mare di debiti, un disavanzo certificato di 1,7 miliardi e i vincoli del piano di risanamento per uscire dal pre-dissesto che impongono una corsa a ...