Anche Juventus e Napoli allo Sport Digital Marketing Festival

Anche Napoli e Juventus allo Sport Digital Marketing Festival : Con la partecipazione speciale del C.O.N.I., di due 'atleti 4.0' - Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'...

Juventus - Chiellini : 'Anche nella prossima stagione punteremo a vincere tutto' : Ripartire con la solita voglia di vincere tutto e cercare di entrare ancora più prepotentemente nella storia. Magari con l'ottavo scudetto consecutivo. Il neo capitano della Juventus, Giorgio ...

Milan - nel mirino c'è Badelj. Anche la Juventus sul croato : Diversi club interessati al centrocampista che si è svincolato a parametro zero. La dirigenza rossonera fa pressing, Lazio e bianconeri alla finestra

Dal Portogallo : 'Anche la Juventus su Talisca' : TORINO - C'è un'altra pretendente italiana per Anderson Talisca, 24enne attaccante brasiliano di proprietà del Benfica e nell'ultima stagione in prestito al Besiktas . Il giocatore, che non sarà ...

Real Madrid-Juventus - Collina : “Benatia-Vazquez? Rigore Anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Real-Juventus - Collina torna sul rigore assegnato ai blancos : “non sarebbe cambiato nulla Anche con il Var” : Pierluigi Collina è tornato a parlare dell’episodio del calcio di rigore assegnato al Real Madrid nei quarti contro la Juventus, esprimendo il proprio parere Sono passate molte settimane, ma ancora il contatto tra Benatia e Vazquez continua a far discutere. Il rigore assegnato al Real Madrid nel finale della sfida con la Juventus è un episodio che non si può archiviare, soprattutto per ciò che poi ha comportato. Benatia – ...

Calciomercato Juventus-MAnchester United : in due pronti a cambiare maglia : Calciomercato JUVENTUS – La Juventus sta programmando la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di vincere tutto, anche la Champions League. Un reparto che dovrebbe subire alcuni cambiamenti è l’attacco, nonostante le parole di Marotta non è da escludere l’addio di Higuain ed il ritorno di Morata. Altri movimenti per il reparto avanzato, un altro calciatore che potrebbe ...

Calciomercato - Juventus forte su Darmian : al MAnchester United piace Mandzukic : Valutazioni in corso, contatti già avviati e un obiettivo concreto: in vista della prossima stagione la Juventus punta su Matteo Darmian. Profilo che piace, il terzino del Manchester Untited è stato ...

Materazzi punge la Juventus : “rivolete Anche la Champions?” : L’ex Inter Marco Materazzi continua a parlare della Juventus e pungere il club bianconero, il rapporto tra le parti è sempre più teso ed in particolar modo i tifosi bianconeri hanno già risposto per le rime. Ecco il commento dell’ex difensore: “22 maggio 2010… che giorno”, ha scritto Materazzi, aggiungendo su Twitter un hashtag diretto proprio alla Juventus: “#rivoleteanchequesta”. Materazzi ha così ...

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte Anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

La Juventus piazza l'accoppiata : è campione d'Italia Anche con le donne : La Juventus Women è campione d'Italia. Le ragazze guidate da Rita Guarino battono il Brescia nello spareggio-scudetto giocato a Novara, resosi necessario per decretare la regina della Serie A 2017/...

Juventus - dopo i maschi Anche le donne : è Scudetto ai rigori : La Juventus Women si aggiudica il Tricolore al primo tentativo: battuta Brescia 5 a 4 dopo i tiri dal dischetto

La Juventus vince Anche al femminile - è scudetto nello spareggio con il Brescia : La prima stagione a livello di prima squadra si conclude nel migliore dei modi. Bonasea protagonista in attacco

La Juventus ha vinto Anche la Serie A femminile : La squadra femminile della Juventus ha battuto ai rigori il Brescia nello spareggio della Serie A e ha vinto lo Scudetto nella sua stagione di debutto. La Juventus Women è stata infatti costituita la scorsa estate, diventando a tutti gli The post La Juventus ha vinto anche la Serie A femminile appeared first on Il Post.