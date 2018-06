Analisi Tecnica | indice Nikkei 225 del 12 06 2018

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Seduta trascurata per il derivato sui titoli Tech americani , che archivia la giornata con un controllato -0,17%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Nuovo spunto rialzista per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che guadagna bene e porta a casa un +0,7%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche ...

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Seduta sostanzialmente invariata per il derivato USA , che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%. L'esame di breve periodo del Future sull' E-mini S&P ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Seduta vivace per il derivato sui principali titoli europei , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,25%. La situazione di medio periodo del Future ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB dell'11/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 21.935. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Analisi Tecnica : indice Micex dell'11/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il principale indice di Mosca , attestandosi a 2.270,04, con un calo dello 0,50%. Attesa per il resto della ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite dell'11/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Atene con i prezzi allineati a 768,13 per una discesa dello 0,64%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Controllato progresso per l' Hang Seng Index , che chiude in salita dello 0,34%. L' Analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' indice della Borsa di Hong Kong .

Analisi Tecnica : Shanghai Index dell'11/06/2018 : Chiusura dell'11 giugno Lo SSE di Shanghai ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 3.052,8. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.