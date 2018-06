Analisi Auditel | Amici 2018 cresce ed è il programma più visto della primavera di Canale 5

blogo

(Di martedì 12 giugno 2018) Si è chiusa ieri sera fra il tripudio generale l'edizionedidi Maria De Filippi con la vittoria del cantautore Irama. Il talent show di5 prodotto da Fascino rimane sempre ildi genere piùtelevisione italiana, oltre che il più longevo. Non solo, la finale diffusa ieri sera dalla rete ammiraglia Mediaset segna, con una media di 4.872.000 telespettatori ed il 25,13% di share, il record primaverile di5, superando la finale dell'Isola dei famosi e quella del GF Nip, inoltre il dato è il più alto degli ultimi 3 anni per quel che riguarda il mese di giugno. Il piccoserata è stato alle ore 21:58 con 5.861.000 telespettatori, mentre il picco di share si è registrato alle ore 24:22 sfiorando il 40%. Spulciando i dati per target vediamo i risultati eccellenti infilati dalideato e condotto da Maria De Filippi nelle fasce d'età 15-24 ...