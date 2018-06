Amministrative | Scotto | interrogazione a Salvini su compravendita voti

sportfair

: m5s alle amministrative stanno a guardare. Pagano lo scotto delle cattive amministrazioni locali.… - annibale92 : m5s alle amministrative stanno a guardare. Pagano lo scotto delle cattive amministrazioni locali.… - GrossetoNotizie : Verso le amministrative: Luigi Scotto incassa il sostegno del Movimento 5 Stelle -

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Ladel voto è un atto osceno che indebolisce le istituzioni e inquina la competizione elettorale”. Lo afferma Arturodi Liberi e Uguali. ‘Ancora una volta ‘ prosegue– Fanpage scoperchia una pratica odiosa e gravissima purtroppo diffusa in alcune aree del Mezzogiorno. Accade a Torre del Greco dove i sostenitori di un candidato di una lista civica a sostegno del candidato sindaco che è arrivato primo al ballottaggio, Giovanni Palomba, distribuiscono soldi e chiedono che la scheda venga fotografata nel seggio. La magistratura deve intervenire immediatamente e perseguire chi ha promosso questo metodo penalmente rilevante”. ‘Il gruppo di Leu presenterà un’al Ministro dell’Interno per chiedere come intende garantire la libertà del voto al secondo ...