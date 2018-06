Amministrative | Lega protagonista ai ballottaggi anche a Terni e Siena Ma senza accordo

Elezioni Amministrative - la tentazione di Lega e M5s : insieme anche nei Comuni - la bomba del politologo : Secondo Massimiliano Panarari , saggista e consulente di Comunicazione pubblica e politica, 'quello tra Lega e M5S è un grande matrimonio di interesse: alla base c'è la dottrina populista, il frame ...

Amministrative : Grimoldi (Lega) - siamo traino centrodestra in Lombardia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - "La Lega in Lombardia si conferma forza trainante mentre della coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre altri 5 vanno al ballottaggio". Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda.,

Amministrative - Cannito sindaco di Barletta al primo turno. A Brindisi ballottaggio senza Lega e M5S : L'effetto-governo non c'è stato. Per M5S e Lega, la luna di miele con il quadro di comando di Palazzo Chigi non incanta gli elettori che devono eleggere sindaci e consiglieri comunali. Presente in 19 ...

Amministrative - Sgarbi sindaco per la terza volta : eletto a Sutri con il 58%. Ha unito Lega e Rifondazione comunista : Terzo incarico da sindaco per Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, capace di mettere d’accordo uomini della Lega e di Rifondazione comunista, è stato il candidato più votato a Sutri (un piccolo Comune a metà strada fra Roma e Viterbo) con il 58,79 per cento delle preferenze. Sconfitto l’aspirante sindaco della Lista civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,2 per cento. “Sono felice e soddisfatto“, ha ...

Amministrative 2018 - i risultati in Veneto. La Lega riconquista Treviso e Vicenza. Pd umiliato - Fi sparita - M5s ridimensionato : Non serve il ballottaggio alla Lega pigliatutto in Veneto. Si aggiudica al primo colpo sia il Comune di Treviso, riprendendosi quello che per un ventennio è stato il feudo di Giancarlo Gentilini e di Giampaolo Gobbo, che quello di Vicenza, dove per due mandati aveva governato Achille Variati. Il centrosinistra viene umiliato ancora una volta, perdendo due città che erano ormai due puntini rossi sulla carta, assediati dallo strapotere del ...

Le elezioni Amministrative sono andate molto bene per la Lega. Giù l'affluenza : Un primo bilancio della tornata elettorale di amministrative segna alcuni punti fermi: l’avanzata della Lega di Matteo Salvini, che proprio nel giorno del voto chiude i porti italiani ai barconi di migranti provenienti dal Nord Africa e dice: “L’Italia comincia a dire no”. Un atto che segna una svolta nella politica italiana dell’accoglienza e che in molti comuni al voto è suonato come uno spot elettorale di ...

M5S al test Amministrative con l’insidia Lega. Anche al Sud : La “desistenza” in alcune città punta a rinsaldare l’asse di governo. Ma la vera sfida dei Cinque Stelle è impedire l’erosione di consensi da parte del Carroccio nel Meridione. Al voto quasi 7 milioni di cittadini in 761 comuni ...