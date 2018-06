Amministrative in Sicilia | parla Gianfranco Miccichè

Amministrative - da Pogliese e Scajola fino a De Luca : dalla Liguria alla Sicilia i guai giudiziari dei candidati vincenti : Ha stravinto come previsto. Ma ora ha un’altra data segnata in rosso sulle sue agende: il processo che lo vede imputato per peculato. Il giorno della sentenza per lui sarà importante come quello delle elezioni. Perché in caso di condanna Salvo Pogliese rischia di essere sospeso da sindaco di Catania per 18 mesi. E la città appena “scippata” al redivivo Enzo Bianco – alla quinta candidatura – finirebbe in balia di un ...

Amministrative - in Sicilia voto a macchia di Gattopardo : tornano i sindaci degli anni ’80 e ’90. Ma non nei capoluoghi : La Lega alla fine non sfonda ma si siede al tavolo di un centrodestra unito che a colpi di arancine e maxi manifesti elettorali vince ancora. Il centrosinistra senza simboli batte un colpo nella sempre più indecifrabile Trapani, mentre il Movimento 5 stelle non brilla, si prende nell’isola di Pantelleria e prova a difendere la prima città conquistata sull’isola: Ragusa. È un turno elettorale a macchia di leopardo quello che è andato ...

Amministrative : Fi - in Sicilia centrodestra vince e si radica nel territorio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il centrodestra vince e si radica ancora di più nel territorio e nelle amministrazioni comunali". Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Riccardo Gallo e il coordinatore provinciale di Agrigento vincenzo Giambrone commentano i risultati elettor

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative Sicilia - Musumeci in crisi fa regalo al M5s? : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, il "rischio" del Centrodestra con il 70% degli elettori che sposa asse Lega-M5s(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini e Di Maio in Sicilia : “Amministrative ed Europee - andremo separati” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:33:00 GMT)

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche (3) : (AdnKronos) - Per Trapani il voto del 10 giugno potrebbe essere un ritorno alla normalità, dopo il commissariamento seguito alle elezioni dello scorso anno quando l'inchiesta Mare Monstrum costrinse Girolamo Fazio a ritirarsi e al ballottaggio non si raggiunse il quorum per l'elezione dell'unico can

Amministrative : in Sicilia al voto 137 comuni - dilagano liste civiche : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo le Regionali di novembre e le Politiche di marzo, la Sicilia torna alle urne per le elezioni Amministrative del 10 giugno. Saranno 137 i comuni dell'isola, quasi uno su tre, ad essere chiamati ad eleggere i primi cittadini. Cinque i capoluoghi di provincia al voto: