Amici di Maria De Filippi | i vincitori delle diciassette edizioni del talent in

Irama vince Amici 2018 - ricorda sua nonna e ringrazia Maria De Filippi per aver creduto nella sua musica (video) : Irama vince Amici 2018 e dedica la vittoria a sua nonna, scomparsa. La donna è stata fondamentale nella sua vita e a lei va il primo pensiero al momento del trionfo ad Amici 2018. Il secondo pensiero di Irama è per la conduttrice, Maria De Filippi, che ha creduto in lui e nella sua musica. Si è chiusa l'edizione numero 17 del programma TV di successo guidato da Maria De Filippi. A contendersi il titolo di vincitore dell'edizione 4 ...

Amici 17 - Maria De Filippi : la vittoria di Irama senza boom d’ascolti : Irama vince Amici 17: Maria De Filippi non fa il pieno d’ascolti Si è conclusa lunedì 11 giugno l’edizione 2017-2018 di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare il cantautore Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti della squadra Bianca. La finalissima di Amici 17 era destinata ad un trionfo di ascolti visto l’assenza di concorrenza ma così non è stato anche se ha vinto la serata. La finale di Amici 17 è stata ...

Maria De Filippi ricorda la madre e piange in diretta/ Amici 17 - "lei è stata una persona molto importante" : Maria De Filippi intervistata da Geppi Cucciari ad Amici 2018 fatica a trattenere le lacrime ricordando la madre scomparsa due anni fa all'età di 89 anni.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Vincitore Amici 2018/ Chi è? Irama. Dal secondo posto di Sanremo a nuovo talento di Maria De Filippi : Il Vincitore di Amici 2018 è Irama: rispettati i pronostici della vigilia per il cantante di Monza che soddisfa i giornalisti in studio e il pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:15:00 GMT)

Amici 2018 - la conferenza stampa post finale. Maria De Filippi : “La diretta ora è necessaria”. Spiragli per lo spostamento dal sabato : Amici, conferenza stampa Si é chiuso il sipario sulla diciassettesima edizione di Amici. E a pochi minuti dall’incoronazione di Irama, é tempo di tirare i bilanci definitivi. Dagli studi Elios, DavideMaggio.it seguirà in tempo reale la conferenza stampa post finale del talent show di Canale 5. Presenti, tra gli altri, Maria De Filippi e il vincitore. Amici 2018 – la conferenza stampa post finale in diretta Ore 1.08 – ...

MARIA DE FILIPPI RICORDA LA MADRE E PIANGE IN DIRETTA/ Amici 17 - a Geppi Cucciari svela : “La penso ogni giorno” : MARIA De FILIPPI intervistata da Geppi Cucciari ad Amici 2018 PIANGE in DIRETTA RICORDAndo la MADRE e svela il forte legame che le univa. Oggi la RICORDA ancora, ogni giorno(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 01:12:00 GMT)

Amici 17 - conferenza stampa con Maria De Filippi dopo la finale | Diretta : [live_placement] Sta per iniziare la conferenza stampa post finale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha appena decretato vincitore Irama, che nell'ultimo atto del serale ha battuto Carmen nel duello conclusivo. Alla conferenza stampa prenderà parte l'intero cast del programma, a partire ovviamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Occasione per fare il bilancio dell'edizione appena conclusa e per parlare del futuro.prosegui la ...

Amici - Maria De Filippi : "Mi sono laureata con 110 e lode". Poi si commuove ricordando sua madre : Dopo Pio e Amedeo , a far ridere il pubblico di Amici di Maria De Filippi è Geppi Cucciari. La comica si è presentata in studio per un'intevista esclusiva e semiseria a Maria De Filippi . Prendendo da ...

Pio e Amedeo ad Amici 17 : dalla pistola per Giulia Michelini ai messaggi a Salvini e il bacio con Maria : Sono stati minuti tutti da ridere quelli in compagnia di Pio e Amedeo ad Amici 17. Il duo pugliese ha deciso di non cambiare niente di sé, nemmeno in prima serata, a parte il vestito. Messi da parte zoccoli e pellicce, Pio e Amedeo ad Amici 17 non hanno fatto mancare una serie di battute dirette al neo Ministro degli Interni, Matteo Salvini, travolto delle polemiche nelle scorse ore per via del caso Aquarius e del no allo sbarco di ...

Irama duetta con Elisa e canta Vasco Rossi alla finale di Amici di Maria De Filippi (video) : Irama duetta con Elisa nel corso della finale di Amici 2018 sule note della canzone Monster. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con le esibizioni di Einar Ortiz, il primo concorrente scelto per il via alle ultime prove del serale. Einar sceglie di sfidare la ballerina Lauren, contro la quale vince. Passa poi alla sfida contro Carmen Ferreri, cantante, che trionfa per un punto percentuale sul cantante. La sfida per ...