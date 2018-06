AMICI 2018 | CLASSIFICA FINALE E VINCITORE Partono gli Instore di Irama | la firma

PIO E AMEDEO AD AMICI 2018/ Le battute sugli immigrati scatenano il web : "Momento tristissimo" : Pio e AMEDEO ad AMICI 2018 chiedono una donazioni ai professori per le famiglie bisognose: la battuta su Ermal Meta divide e il cantautore risponde sui social.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Analisi Auditel : AMICI 2018 cresce ed è il programma più visto della primavera di Canale 5 : Si è chiusa ieri sera fra il tripudio generale l'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi con la vittoria del cantautore Irama. Il talent show di Canale 5 prodotto da Fascino rimane sempre il programma di genere più visto della televisione italiana, oltre che il più longevo. Non solo, la finale diffusa ieri sera dalla rete ammiraglia Mediaset segna, con una media di 4.872.000 telespettatori ed il 25,13% di share, il record primaverile di ...

AMICI 2018 - CLASSIFICA FINALE E VINCITORE/ Lauren Celentano vincitrice morale : futuro in Italia? : Irama è il VINCITORE della FINALE di AMICI 2018 : il primo ad esserne sorpreso è proprio lui, che dedica il titolo alla nonna. Le sue parole durante la conferenza stampa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:24:00 GMT)

Pio e Amedeo ad AMICI 2018/ Le battute sugli immigrati dividono - un bacio sancisce la pace con Ermal Meta : Pio e Amedeo ad Amici 2018 chiedono una donazioni ai professori per le famiglie bisognose: la battuta su Ermal Meta divide e il cantautore risponde sui social.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:21:00 GMT)

AMICI 2018 - il cantante Irama trionfa alla finale di ieri (VIDEO) : ieri sera si è concluso il serale di Amici 2018 . Il talent show condotto da Maria De Filippi ha chiuso i battenti (per quest'anno) con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto che si è aggiudicato il premio di 150 mila euro. I quattro concorrenti arrivati al duello finale di questa diciassettesima edizione sono stati: Irama , Lauren, Carmen e Einar. Irama è il nuovo vincitore del serale di Amici 2018 Ebbene, il verdetto del pubblico da casa ...

VINCITORE AMICI 2018/ Chi è? Irama : "Ora ci siete voi con me" - la dedica social ai fan : Irama è il VINCITORE di AMICI 17 e inizia per lui la rincorsa verso il successo tra il nuovo disco, i concerti e gli instore che lo porteranno a conoscere chi lo ha votato.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

AMICI 2018 - la finale : vince Irama! : Si è conclusa la 17^ edizione del talent di Maria De Filippi con la vittoria di Irama, dato per favorito da settimane. Seconda classificata Carmen, terzo Einar e quarta Lauren, che ha conquistato il premio della critica. Ecco i momenti più intensi della finale di Amici! La finalissima di Amici ha rispettato i pronostici che davano per vincitore Irama. Il cantante ha conquistato la vittoria con il 63 per cento dei voti, raggiungendo un traguardo ...