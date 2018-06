Amici 2018 | classifica finale e vincitore Irama incredulo dopo la vittoria

Amici 2018 - CLASSIFICA FINALE E VINCITORE/ Lauren Celentano vincitrice morale : futuro in Italia? : Irama è il VINCITORE della FINALE di AMICI 2018: il primo ad esserne sorpreso è proprio lui, che dedica il titolo alla nonna. Le sue parole durante la conferenza stampa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:24:00 GMT)

Amici 2018 - la finale : vince Irama! : Si è conclusa la 17^ edizione del talent di Maria De Filippi con la vittoria di Irama, dato per favorito da settimane. Seconda classificata Carmen, terzo Einar e quarta Lauren, che ha conquistato il premio della critica. Ecco i momenti più intensi della finale di Amici! La finalissima di Amici ha rispettato i pronostici che davano per vincitore Irama. Il cantante ha conquistato la vittoria con il 63 per cento dei voti, raggiungendo un traguardo ...

Amici 2018 SERALE/ Diretta finale : Irama il vincitore - i social network approvano (12 Giugno) : AMICI 2018 SERALE ed 17, finale 11 Giugno: Irama è il vincitore di questa edizione, sui social è lui il più acclamato dai telespettatori, con numerosi commenti positivi. Un’altra edizione di AMICI si è appena conclusa, i quattro finalisti di questa anno scolastico della scuola più amata di Italia è giunto al termine e ieri sera, subito dopo il termine della trasmissione, Maria De Filippi, insieme ai finalisti, hanno partecipato alla ...

Amici 2018 - Matteo Salvini twitta guardando la trasmissione : “Un po’ di relax”. E Maria De Filippi risponde : “Lo trovo geniale nella comunicazione” : “Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici. Buona serata, grazie a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono”. Chi ha scritto questo tweet? Il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ieri sera, dopo essere stato al centro della scena politica europea per via del braccio di ferro sulla nave Aquarius, si è evidentemente messo davanti al televisore per guardare il ...

Ascolti tv 11 giugno 2018 : i dati della finalissima di Amici : Amici, Ascolti tv finale 2018: l’ultima puntata del Serale seguita da 4,87 milioni di spettatori Niente super boom di Ascolti tv, ma dati comunque molto positivi quelli registrati dalla finale di Amici 2018. Lunedì 11 giugno, infatti, in prima serata su Canale5, l’ultima puntata del Serale è stata seguita da una media di 4 milioni 872 […] L'articolo Ascolti tv 11 giugno 2018: i dati della finalissima di Amici proviene da Gossip ...