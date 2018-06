Amici 17 | Irama è il vincitore del talent | le reazioni sui social

Chi ha vinto Amici 2018 : il trionfo finale del cantante Irama - Video : Ieri sera si è concluso il serale di Amici 2018. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha chiuso i battenti (per quest'anno) con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto che si è aggiudicato il premio di 150 mila euro. I quattro concorrenti arrivati al duello finale di questa diciassettesima edizione sono stati: Irama, Lauren, Carmen e Einar. Irama è il nuovo vincitore del serale di Amici 2018 Ebbene, il verdetto del pubblico da casa ...

Amici 2018 - la finale : vince Irama! : Si è conclusa la 17^ edizione del talent di Maria De Filippi con la vittoria di Irama, dato per favorito da settimane. Seconda classificata Carmen, terzo Einar e quarta Lauren, che ha conquistato il premio della critica. Ecco i momenti più intensi della finale di Amici! La finalissima di Amici ha rispettato i pronostici che davano per vincitore Irama. Il cantante ha conquistato la vittoria con il 63 per cento dei voti, raggiungendo un traguardo ...

Amici 17 - la Finale : a sollevare la coppa del vincitore è Irama. Chi è Filippo Fanti? : Nella Finale di Amici 17 a sollevare la coppa del vincitore è stato Irama… Alla fine come sempre si ha un solo vincitore e ieri sera nella puntata Finale del talent di Maria De Filippi a trionfare è stato Irama, vero nome Filippo Maria Fanti; Irama è l’anagramma del secondo nome, Maria. Irama vince Amici 17: vittoria annunciata, il popolo del web si divide sul vincitore Filippo Fanti Irama, cantautore lombardo nato a Carrara ma cresciuto ...

Amici17 Dopo la canzone Irama dedica la vittoria alla nonna : «Ho pensato a lei tutta la sera» : ' Stasera mentre salivo sul palco ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a le i'. E' questa la splendida dedida d'amore che Irama ha fatto alla nonna s ...

Amici - il doppio trionfo di Irama : non solo lo show di Maria De Filippi. Presto...un altro traguardo pazzesco : Tutto come previsto. La finalissima di Amici 18 di Maria De Filippi se l'è aggiudicata Irama : lui il vincitore all'ultimo atto su Canale 5. Certo, la finale contro Carmen non è stata semplice, ma ...

Irama vince Amici 2018 - ricorda sua nonna e ringrazia Maria De Filippi per aver creduto nella sua musica (video) : Irama vince Amici 2018 e dedica la vittoria a sua nonna, scomparsa. La donna è stata fondamentale nella sua vita e a lei va il primo pensiero al momento del trionfo ad Amici 2018. Il secondo pensiero di Irama è per la conduttrice, Maria De Filippi, che ha creduto in lui e nella sua musica. Si è chiusa l'edizione numero 17 del programma TV di successo guidato da Maria De Filippi. A contendersi il titolo di vincitore dell'edizione 4 ...

Amici 17 - Maria De Filippi : la vittoria di Irama senza boom d’ascolti : Irama vince Amici 17: Maria De Filippi non fa il pieno d’ascolti Si è conclusa lunedì 11 giugno l’edizione 2017-2018 di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare il cantautore Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti della squadra Bianca. La finalissima di Amici 17 era destinata ad un trionfo di ascolti visto l’assenza di concorrenza ma così non è stato anche se ha vinto la serata. La finale di Amici 17 è stata ...

Amici 17 - il trionfo di Irama : "Sono incredulo e onorato" : L'ultimo appuntamento con il talent show di Canale 5 incorona il cantante di Monza. Seconda classificata Carmen, terzo Einar e quarta Lauren, vincitrice del premio della critica.

Amici 17 - il vincitore Irama a Blogo : "Tutta un'altra emozione rispetto a Sanremo" (VIDEO) : Al termine della finale (LIVE Blogo) di Amici 17, Blogo ha incontrato il vincitore Irama. Ecco le sue dichiarazioni a caldo, raccolte subito dopo la conferenza stampa che Maria De Filippi ha tenuto nella sala relax della scuola creata presso gli studi Elios di Roma. Dopo due mesi chiuso in casetta la prima cosa che farò, quella che si può dire (ride, Ndr), è sentire tutte le persone a cui voglio bene per condividere questo momento. Il ...

Amici 17 vincitore : Irama vince l’edizione 2018 - classifica finale : Amici 17 vincitore. Si è conclusa l’edizione 20018 del talent show di Canale 5 con la finale che si è tenuta lunedì 11 giugno con la vittoria (annunciata) di Irama. Ecco di seguito chi ha vinto i vari premi assegnati e la classifica finale. Amici 17 vincitore: Irama vince l’edizione 2018 La serata è cominciata con il meccanismo ormai conosciuto delle finali di Amici: le sfide a domino. Per iniziare è stato scelto Einar, che ha ...