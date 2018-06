«Amici 17» e quella brutta gag di Pio e Amedeo sui gommoni e l’Acquarius

vanityfair

(Di martedì 12 giugno 2018) È la finale di, ma anche il giorno in cui la nave Acquarius riceve l’ordine di non attraccare sulle sponde italiane per volontà del neo-ministro degli Interni Matteo Salvini. Una pagina della nostra storia ancora fresca e su cui, forse, almeno per il momento, non era il caso di fare una battuta. Ci ha provato invece il duo comico Pio e, gli scrocconi di Emigratis, i foggiani politicamente scorretti chiamati da Maria De Filippi per ravvivare il clima dell’ultima puntata, per alleggerire la tensione con l’ironia e il sorriso. https://www.instagram.com/p/Bj5cuuhniTd/?hl=it&taken-by=ufficiale Chiariamolo subito: i due hanno fatto della volgarità la loro cifra stilistica, del politicamente scorretto un’arma segreta ed è ovvio che non ci aspettassimo da loro battute sullo spread o la denuclearizzazione della Corea. E all’inizio, fra i ...