Amici 17 | boom di ascolti ma è l' edizione più sfigata della storia del talent

Amici 17 - Maria De Filippi : la vittoria di Irama senza boom d’ascolti : Irama vince Amici 17: Maria De Filippi non fa il pieno d’ascolti Si è conclusa lunedì 11 giugno l’edizione 2017-2018 di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare il cantautore Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti della squadra Bianca. La finalissima di Amici 17 era destinata ad un trionfo di ascolti visto l’assenza di concorrenza ma così non è stato anche se ha vinto la serata. La finale di Amici 17 è stata ...

Ascolti - Amici vince prima e seconda serata. Giletti boom - raggiunge Fazio : vince la serata l’ottava puntata di Amici ottiene una share del 20.18% pari a 3 milioni 811 mila spettatori. Grazie al talent show Canale 5 si aggiudica prima e seconda serata. Grande successo di Ascolti ieri per Massimo Giletti con il suo programma ‘Non è L’Arena’ su La7: i telespettatori sono stati quasi 2 milioni e mezzo (2 milioni 485mila), con share del 13,5%. Praticamente più del doppio di una settimana fa, quando gli ...

Ascolti - Giletti boom - batte Fazio. Amici la prima serata : Grande successo di Ascolti ieri per Massimo Giletti con il suo programma ‘Non è L’Arena’ su La7: i telespettatori sono stati quasi 2 milioni e mezzo (2 milioni 485mila), con share del 13,5%. Praticamente più del doppio di una settimana fa, quando gli spettatori furono 1 milione 205mila con share del 6,5%. Invece in calo rispetto a domenica scorsa ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio su Rai1: gli spettatori ieri sono ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che batte Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Amici batte l'Eurovision : boom di ascolti per Maria De Filippi : Nell'eterna lotta agli ascolti Rai 1, Eurovision, e Canale 5 , Amici, si contendono il podio della domenica. Con il 21,37% di share 'Amici' è stato il programma più visto di ieri totalizzando 4.290.

LOREDANA BERTÈ / Il nuovo singolo con i Boomdabash : "Spopolerà tutta l'estate" (Amici 2018) : LOREDANA BERTÈ sarà ospite questa sera nel terzo appuntamento del serale di Amici 2018, dove si esibirà assieme alla squadra blu nella prima fase della serata. Info, news e anticipazioni...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:14:00 GMT)

BOOM! Laura Pausini alla prima puntata del Serale di Amici : Laura Pausini Dopo avervi annunciato i nomi dei ‘commissari’ esterni del Serale di Amici 2018, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi l’ospite della prima puntata, in diretta in prima serata su Canale 5 sabato 7 aprile. Maria De Filippi accoglierà sul palco Laura Pausini. Protagonista quest’anno della ’sofferta’ ospitata al 68° Festival di Sanremo (avrebbe dovuto inaugurare la prima serata ma, causa ...

BOOM! Alessandra Amoroso al Serale di Amici 2018 (ma solo per quattro puntate) : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Il Serale di Amici 2018, al via su Canale 5 sabato 7 aprile, sarà rinnovato rispetto alle passate edizioni, ma una ‘vecchia’ conoscenza, che ha di fatto scritto buona parte della storia e del successo del programma, non mancherà. Vi anticipiamo che tra i ‘commissari’ esterni arruolati da Maria De Filippi ci sarà Alessandra Amoroso. La sua presenza, però, sarà più che dimezzata al ...

BOOM! Marco Bocci al Serale di Amici 2018 : Marco Bocci Al Serale di Amici 2018 ci sarà anche Marco Bocci, questa volta presenza fissa nel cast. Uno degli attori più noti della fiction italiana ha infatti accettato la proposta di Maria De Filippi di partecipare al programma in qualità di componente della commissione esterna. L’attore umbro non è nuovo al pubblico del talent, che l’ha visto in più di un’occasione ospite. L’ultima proprio quest’anno, quando ha ...