Ambiente | rifiuti | a Catanzaro la raccolta differenziata supera il 66% | al di sopra della

LegAmbiente : «Sconfortanti di dati sui rifiuti di Roma» : Il dossier sui rifiuti di Roma presentato venerdì mattina da Legambiente mostra dati «Sconfortanti» secondo il presidente dell'associazione, Roberto Scacchi. Raccolta differenziata ferma nel 2017 al ...

Ambiente - Roma : il 14 giugno ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Speciali : ISPRA presenterà il Rapporto Rifiuti Speciali a Roma il 14 giugno 2018. Il Rapporto dell’ISPRA fornisce gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2016) sulla produzione e gestione a livello nazionale, regionale e provinciale in Italia dei Rifiuti Speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Superiori di quattro volte per quantità rispetto a quelli urbani, si definiscono “Speciali” tutti i Rifiuti non urbani prodotti da industrie e aziende. Giunto ...

Giornata mondiale dell’Ambiente : stop ai rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...

Giornata mondiale dell'Ambiente : norme più severe per riciclo rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

Ambiente - ANBI : i rifiuti di plastica nei fiumi favoriscono allagamenti e alluvioni : “Se la plastica abbandonata è un allarmante fonte di inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica del Paese”: il sorprendente dato è reso noto da Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), alla vigilia ...

Rifiuti : commissione Ambiente Ars approva piano stralcio : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - La commissione Territorio e Ambiente dell'Ars ha approvato all'unanimità il piano stralcio sui Rifiuti. Il piano consente di pianificare sia una strategia unitaria di gestione e raccolta dei Rifiuti che l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento per ogni provin

Contratto di governo - l’Ambiente : acqua pubblica - green economy e rifiuti. Rischio boomerang con le accise sulla benzina : Lotta al dissesto idrogeologico e stop allo spreco di suolo, chiusura dell’Ilva e velocizzazione delle procedure di bonifica aumentandone il livello di trasparenza. Sono tra gli aspetti delle politiche ambientali su cui il Contratto di governo Lega-M5s si esprime con maggiore chiarezza. Rimane invece più vago su temi come la lotta ai cambiamenti climatici, l’economia circolare e gli ecoreati. sulla mobilità sostenibile, invece, ...

Ambiente : in Italia continua a crescere la raccolta di rifiuti di pile e accumulatori : La raccolta di pile e accumulatori esausti in Italia continua a crescere anche nel 2017: in un anno sono quasi 200.000 le tonnellate raccolte di questa particolare tipologia di rifiuti. Questo il dato più rilevante che emerge dalla quarta edizione del Rapporto Annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) e presentato ieri a Como, in cui il Consorzio rendiconta sull’operato dei Sistemi Collettivi e ...

Su Ambiente - rifiuti e trasporti è un Contratto di governo o un libro dei sogni? : Si auspica una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti con riduzione dei rifiuti stessi e una crescente percentuale di ...

rifiuti salviettine umidificate inquinamento Ambiente : Tra una ventina di giorni, utilizzare le salviettine umidificate in Gran Bretagna potrebbe essere illegale. Il governo britannico è al lavoro per eliminare i rifiuti plastici superflui e tra i nemici dell’ambiente, un po’ a sorpresa, figurano anche le salviettine umidificate. Proprio quelle che, per intenderci, si usano per pulire le mani in mancanza di acqua, per rimuovere il trucco e che rappresentano un prezioso alleato per ...

Ambiente : un video messaggio del Parco del Vesuvio contro i rifiuti : “Io #mirifiuto di sporcare. Fallo anche tu“: l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato un video per sensibilizzare cittadini e turisti a tenere pulite le aree verdi. Il video mostra due bambini che vogliono giocare a calcio in una pineta del Parco ma il pallone finisce tra i rifiuti, e così decidono di andare via. Quando la pineta torna pulita, i ragazzi fanno ritorno, perché “giocare è un diritto, lasciare il ...

Rifiuti : LegAmbiente - Palermo nel caos - stop a scaricabarile : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - "In questo caos che si sta vivendo a Palermo nella gestione dei Rifiuti, una cosa è certa che se si continua allo scarica barile e a presentare esposti contrapposti, non si va da nessuna parte". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna commenta le dic

Sostenibilità - Ipsos : “Ambiente e rifiuti indicatori di senso civico” : Internet e la democrazia diretta mettono in discussione il modello politico e i partiti per il 65% degli italiani. Quasi un terzo si rifugia nel ‘familismo’ a scapito del bene della società. Attenzione all’ambiente e raccolta differenziata si confermano importanti indicatori di senso civico per l’86% della popolazione. Sono questi i risultati dell’Osservatorio Ipsos e Comieco sul senso Civico di quest’anno. In ...

Un progetto per l’Ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...