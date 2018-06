Ambiente | record di efficienza per le celle solari del futuro 

Ambiente - concentrazioni record di microplastiche nel ghiaccio dell’Artico : oltre 12.000 particelle per litro : Gli esperti dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) hanno recentemente trovato le quantità più alte di microplastiche mai misurate nel ghiaccio dell’Artico. I campioni di ghiaccio da 5 regioni dell’Artico contenevano oltre 12.000 particelle di microplastiche per litro di ghiaccio marino. La Dott.ssa Ilka Peeken , prima autrice dello studio, ha spiegato: “Durante il nostro lavoro, abbiamo realizzato che ...