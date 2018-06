Ambiente | ministero “plastic free” | al via la campagna

Ambiente - Costa : faremo uscire il Ministero dall’angolo : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato questa mattina presso il Ministero dell’Ambiente le ventitré associazioni firmatarie della ‘Agenda Ambientalista 2018‘, presentata alle forze politiche durante la campagna elettorale. “Si è voluto così rispondere – spiega una nota del Ministero – a un preciso impegno politico per rendere il dicastero di via Cristoforo Colombo centrale nelle azioni di ...

Ambiente - WWF : “Serve un Ministero agile ed operativo - dotato di risorse adeguate” : “L’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Ambiente capace di intervenire con autorevolezza ed efficacia sui tavoli internazionali, su questioni fondamentali per il futuro del Paese come circular economy, obiettivi per lo sviluppo sostenibile e cambiamento climatico e che sia trattato al pari degli altri ministeri nel definire le scelte fondamentali per innovare e rendere più efficiente il Sistema Italia, quali quelle relative alla energia (a ...

Ambiente - Costa : “Voglio rendere il Ministero Plastic Free” : “Voglio rendere il Ministero dell’Ambiente Plastic Free”. Questo uno dei primi provvedimenti annunciato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa ai microfoni di SkyTg24. “Ovviamente è fortemente simbolico uno dei primi atti che farò a penna mia però l’elemento principale qual è? E’ quello di produrre meno imballaggi di Plastica, utilizzando la leva fiscale, quindi il vantaggio per la linea produttiva ma ...

Il napoletano Sergio Costa al Ministero dell’Ambiente - Lopa : “La tutela e la salvaguardia del nostro Ambiente è soprattutto dimensione identitaria di una Nazione” : A nome di tutta la Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare e Turismo, auguro un buon lavoro al neo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Con questa nomina è stato premiato l’impegno e la vicinanza al territorio. Un incarico importante per il Generale della Forestale con cui in questi anni abbiamo condiviso importanti iniziative di salvaguardia e tutela del territorio. Sono certo che saprà ...

Chi è Sergio Costa : dalla Terra dei Fuochi al Ministero dell’Ambiente : Sergio Costa è il nuovo Ministro dell’Ambiente: a indicare il suo nome per il dicastero di via Cristoforo Colombo era stato Luigi Di Maio già lo scorso febbraio. Generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri e comandante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali, Sergio Costa, classe 1959, è laureato in Scienze Agrarie con un master in Diritto dell’Ambiente. Ha contribuito a svelare la vicenda della Terra dei Fuochi nel ...