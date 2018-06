Altro colpo della Roma | arriva dall' Ajax Justin Kluivert

Lazio - un Altro colpo in serbo : i biancocelesti su Grujic : Forse per questo a Roma tutti temono sia piuttosto l'erede del compagno Milinkovic, insieme a lui campione del mondo Under 20. Oggi viaggiano insieme in Nazionale maggiore con un sogno mondiale: '...

Roma-Berardi - Altro colpo giallorosso : serviranno 30 milioni di euro : Roma-Berardi- Giallorossi scatenati sul mercato. Dopo aver definito gli acquisti di Marcano, Cristante e Coric, Monchi sarebbe pronto a mettere le mani anche su Kluiverti jr e Berardi. Come accennato nella giornata di ieri, la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a chiudere con l’Ajax l’affare Kluivert. Circa 25 milioni il costo dell’operazione. SPUNTA BERARDI Come riporta […] L'articolo Roma-Berardi, altro colpo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : Altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Juve - un Altro colpo al centro : tutti i nomi dal sogno Milinkovic all'idea Pellegrini : Il Corriere dello Sport scrive che, nel caso parta l'ex romanista, i bianconeri penserebbero al croato Modric : la pista alternativa porta al connazionale Kovacic , ex Inter, . Sul mercato italiano ...

Juve - un Altro colpo al centro : i nomi dal sogno Milinkovic all'idea Pellegrini : Il Corriere dello Sport scrive che, nel caso parta l'ex romanista, i bianconeri penserebbero al croato Modric : la pista alternativa porta al connazionale Kovacic , ex Inter, . Sul mercato italiano ...

Calciomercato Juventus - Altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Milan : sarebbe fatta per un super colpo - ma può arrivarne un Altro Video : Il Milan non sta attraversando uno dei momenti migliori, infatti i rossoneri dopo aver conquistato sul campo la qualificazione all’Europa League, rischiano di vedere vanificati i propri sforzi. L’Uefa ha infatti rimandato a giudizio i rossoneri, annunciando che entro meta' giugno sara' presa una decisione sul futuro del club rossonero. Il Milan rischia l’esclusione [Video] delle Coppe Europee e ciò rappresenterebbe un gravissimo danno ...

Buffon-Psg - un colpo di scena dietro l’Altro : il patron Al-Khelaifi esce allo scoperto : Al-Khelaifi è stato interpellato in merito alla possibilità che Gigi Buffon vesta la maglia del Psg nella prossima stagione dopo l’addio alla Juventus Buffon-Psg, una suggestione che sta mandando in tilt tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore. Il portiere ha dato l’addio ieri alla Juventus e dopo non essere riuscito a conquistare la Champions League in bianconero, potrebbe tentare un ultimo assalto con un’altra ...

Milan - c'è l'indiscrezione : 'chiuso un Altro colpo' - ci saranno due cessioni? Video : La stagione del Milan si avvia alla conclusione con i rossoneri che saranno impegnati nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Il risultato del match sara' decisivo per il futuro del club rossonero, principalmente per due fattori: Vincendo, i rossoneri raggiungerebbero la qualificazione diretta in Europa League che consentirebbe loro di poter svolgere la preparazione atletica per intero, cosa che non era potuta accadere lo scorso ...

Milan - c'è l'indiscrezione : 'chiuso un Altro colpo' - ci saranno due cessioni? : La stagione del Milan si avvia alla conclusione con i rossoneri che saranno impegnati nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Il risultato del match sarà decisivo per il futuro del club rossonero, principalmente per due fattori: Vincendo, i rossoneri raggiungerebbero la qualificazione diretta in Europa League che consentirebbe loro di poter svolgere la preparazione atletica per intero, cosa che non era potuta accadere lo scorso ...

Calciomercato Inter - Altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...

“Mi ha fatto molto male”. Dietro le quinte ‘esplode’ Amici : brutte accuse ad Alessandra Celentano. Un Altro duro colpo per la spesso discussa maestra : In queste ultime ore non si fa che parlare di lei. Ma non solo. Amici, in queste ultime settimane, sta prendendo una strana piega. Certo, quando parliamo della Celentano c’è sempre un’aspra critica alle spalle. Eppure questa volta la protagonista non è lei, anzi, lo è ma la sua figura passa in secondo piano. Quello che ha fatto davvero notizia, sono state le dichiarazioni di Valentina Verdecchi, la ballerina del talent eliminata dal ...

Inter - non solo De Vrij : chiuso un Altro colpo Video : Una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, che ha cominciato a muoversi con largo anticipo, anche perché quest'anno la sessione estiva si chiudera' prima, il 18 agosto, il giorno prima dell'inizio del campionato. I nerazzurri, intanto, hanno chiuso l'acquisto [Video] del centrale olandese Stefan De Vrij, che arrivera' a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la Lazio. Il giocatore ha ...

Governo - Meloni : no Monti-bis - no Altro colpo di Stato mascherato : "Nel 2011 era lo spread, ora l'aumento dell'Iva: cambiano le minacce ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di ...