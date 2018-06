All' ex Pini si recita in cucina «Il teatro? Va oltre la follia»

Domenica in - Mara Venier ruba due opinionisti Alla rivale Barbara D'Urso : Dalla prossima stagione televisiva, ogni Domenica sarà scontro diretto tra Barbara D'Urso e Mara Venier . La prima, confermata alla guida di Domenica Live, la seconda, data ormai per certa al timone ...

Ambientalisti : è Allarme agricolo I campi intorno sono contaminati Di Maio : "Grillo? Opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ambientalisti : è Allarme agricolo I campi sono ormai contaminati Di Maio : "Da Beppe opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ambientalisti : è Allarme agricolo I campi sono ormai contaminati Di Maio : "Da Grillo opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ambientalisti : è Allarme agricolo I campi sono ormai contaminati Di Maio : "Da Grillo opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Iva - Di Maio assicura : Non aumenterà Sulla Nato : Alleati agli Usa - non supini : Il vice premier all’assemblea dell’associazione: “Aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro. Invertiremo l’onere della prova: siete tutti onesti fino a prova contraria”

Iscrizioni aperte Alla cena benefica nel cuore di Monza : tutti a tavola per l'orto-vigneto di via Papini : Sabato 16 giugno l'invito è di mettersi a tavola nel cuore di Monza per beneficenza. Iscrizioni aperte per la "cena sotto le stelle" che servirà a raccogliere fondi per orto e vigneto di "tutti giù ...

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : gli azzurri si arrendono ai transalpini - decisamente più in pAlla : La Francia, già in formato Mondiali, supera 3-1 l’Italia di Roberto Mancini, che appare ancora un cantiere aperto, nell’amichevole giocata a Nizza, in quella che potrebbe essere stata l’ultima recita di Mario Balotelli nello stadio francese, in quanto in questa finestra di mercato potrebbe lasciare la Costa Azzurra. Nel primo tempo la Francia si porta subito in vantaggio: all’8′, sugli sviluppi di un piazzato, ...

Auto – Sei gioielli Pininfarina per il Salone di Torino [GAllERY] : Mythos, Sergio, Florida II e Sigma Grand Prix alla Mostra dei Prototipi. Paolo Pininfarina sfilerà con la Jaguar XJS alla Supercar Night Parade Pininfarina si fa in sei per il Parco Valentino Salone Auto Torino, che prenderà il via mercoledì 6 giugno. Alla Mostra dei Prototipi, allestita al Parco Valentino fino al 10 giugno, i visitatori potranno ammirare la Lancia Florida II, la Sigma Grand Prix e le Ferrari Mythos e Sergio. Un altro capolavoro ...

Milano - l'arcivescovo Delpini Alla Rimaflow : "Economia ottusa - non calcola i danni che può fare Alle persone" : La visita per conoscere da vicino l'esperienza di chi ha riportato alla produzione lo stabilimento chiuso a Trezzano sul Naviglio nel 2012: oggi ci lavorano 120...

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Ciacci - il bAllerino difende la D'Urso ma l'opinionista lo zittisce : Selvaggia Lucarelli durante l'ultima serata di Ballando con le stelle ha voluto lanciare una frecciatina a Barbara D'Urso e al suo Grande Fratello. l'opinionista non ha mai nascosto la disapprovazione ...

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Ciacci - il bAllerino difende la D'Urso ma l'opinionista lo zittisce : Selvaggia Lucarelli durante l'ultima serata di Ballando con le stelle ha voluto lanciare una frecciatina a Barbara D'Urso e al suo Grande Fratello . l'opinionista non ha mai nascosto la ...

Terremoto : a Visso inaugurati stAlla e fienile realizzati dagli alpini : A Visso questa mattina vi è stato il taglio del nastro di una nuova stalla e di un nuovo fienile costruiti a tempo di record dall’Associazione nazionale alpini (Ana) delle sezioni di Lecco, Monza, Como e Valtellina, di proprietà dei coniugi Sabatini. Il sindaco Giuliano Pazzaglini ha fatto gli onori di casa accogliendo, durante la cerimonia, il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, arrivato con il labaro e tante delegazioni di ...

Incidente sulla Grivola : alpinista muore - Allarme lanciato dAlla figlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra