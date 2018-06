Allenatrice 27enne fa sesso con 15enne e resta incinta : “Mi ha detto lei cosa dovevo fare” : Katherine Ruth Harper, texana, dovrà trascorrere sei anni in carcere. La donna, sposata, attualmente è incinta di 8 mesi. Il ragazzino ha ammesso tutto di fronte agli inquirenti: "Non sapevo neanche come fare, è stata lei a dirmi di 'metterlo dentro' e l'ho fatto".Continua a leggere