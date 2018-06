All’asta i vestiti di David e Victoria Beckham dopo le nozze di Harry e Meghan | ecco

caffeinamagazine

: David e Victoria Beckham mettono all’asta i vestiti del Royal Wedding per beneficenza. I dettagli su #VelvetMag… - VelvetMagIta : David e Victoria Beckham mettono all’asta i vestiti del Royal Wedding per beneficenza. I dettagli su #VelvetMag… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Non c’è ombra di dubbio sul fatto chesia stato il vip più chiacchierato in assoluto al recente royal wedding. Prima che arrivasse la sposa,Markle (ma anche nei giorni a seguire), l’ex calciatore del Manchester United ha dominato social e riviste per quanto era splendido splendente. Non è una novità, ci mancherebbe, ma al matrimonio del principeè apparso davvero in formissima. Era anche molto elegante in quel completo grigio chiaro firmato Dior ‘smorzato’ dai classici occhiali da sole Ray-Ban. Meno ‘radiosa’, invece, la moglie. Anche l’ex Spice Girl ha dato spunti agli esperti di stile e bon-ton, ma per tutt’altro motivo. Troppo ‘scura’ (e non parliamo dell’espressione sul volto) per una cerimonia di mattina (oltretutto una mattina molto soleggiata). Anche perché, per quanto ...