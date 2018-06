Allarme zecche | come proteggersi

dilei

(Di martedì 12 giugno 2018) Le stagioni più calde portano con sé la voglia di stare all’aperto. Escursioni e passeggiate sono infatti un vero e proprio toccasana per mente e corpo. In tanti prediligono mete più fresche per le proprie vacanze: non mancano tra l’altro in Italia, luoghi meravigliosi dove la natura fa da padrona. Non dimentichiamo però, che i boschi sono l’habitat naturale di tanti animali e insetti e per questo, può capitare durante una passeggiata, di fare qualche incontro poco piacevole. Lead esempio, sono dei parassiti molto diffusi negli ambienti naturali e per questo non è poi così difficile incontrarli nel proprio cammino. Appartengono alla famiglia degli acari e le specie conosciute sono circa 870. Di queste, 40 sono presenti anche in Italia, ma solo un paio devono preoccuparci. Sono molto piccole, perciò non si individuano facilmente e prediligono i luoghi più umidi. Il loro ...