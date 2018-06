Alla Stranieri il libro Greenpeace

Operazione "Clean Sweep" beccati d Alla polizia con 2 chili di cocaina - agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Due arresti e il sequestro di un chilogrammo di cocaina purissima ancora da suddividere. E' il bilancio dell' Operazione "clean sweep" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di L'Aquila diretta dal dirigente Tommaso Niglio. I due arrestati sono stranieri , un macedone e un albanese. La droga trovata in possesso dei due era nascosta nel comune di Ocre, centro a pochi chilometri dal capoluogo. ...

Roma. Choc Alla fermata di Rebibbia : quarantenne violentata da 4 stranieri : Roma come il far west. Una donna di 44 anni è stata violentata da un’orda di stranieri . La quarantenne era

Operazione "Clean Sweep" beccati d Alla polizia con 2 chili di cocaina - agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Partita da una denuncia su "YOUPOL" la squadra mobile dell'Aquila tramite l' Operazione Clean Sweep, nella giornata di ieri ha sventato un traffico di eroina sul territorio aquilano. Gli agenti hanno infatti individuato e arrestato due cittadini stranieri , trovandoli in possesso di 2 chili di cocaina purissima, ancora da suddividere in dosi, ma che sicuramente sarebbero ben presto entrate sul mercato aquilano. ...

Truffa dei 2 euro - Allarme resto in moneta/ L'inganno dei soldi stranieri : le città più a rischio : Sono state introdotte nel nostro paese monete del Kenya e della Thailandia simili ai due euro ma che in realtà valgono circa 20 centesimi, la Truffa è dietro l'angolo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:49:00 GMT)