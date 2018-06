Alla Roma arriva il baby talento Justin Kluivert

KLUIVERT Alla Roma / La Panini lo celebra con una figurina speciale su Twitter : KLUIVERT ALLA ROMA, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:28:00 GMT)

Allarme bomba sul volo Roma-Chicago per una scritta nel bagno. Perizia calligrafica ai passeggeri : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'Allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Kluivert Alla Roma / Affare fatto : foto - alle 23.00 è atterrato a Fiumicino. Domani visite mediche e firma : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: Affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi

Volo Roma-Chicago dirottato in Irlanda : la scoperta a bordo. Scritte sospette nella toilette : “Allarme bomba” : La notiziA è corsa veloce in rete alimentando più di un dibattito e diverse preoccupazioni: un aereo della United decollato da Roma e diretto Chicago è atterrato per “motivi di sicurezza” all’aeroporto di Shannon, nell’Irlanda Occidentale. Secondo l’Irish Times il Volo UA-971, partito da Fiumicino, a bordo del quale viaggiavano 214 tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è atterrato alle 14.42 (ora ...

Uomo sotto il treno - metropolitana linea giAlla interrotta fra Porta Romana e San Donato : Milano, 11 giugno 2018 - Circolazione interrotta per oltre mezz'ora, in un orario di punta, sulla metropolitana linea gialla , tra le stazioni di Porta Romana e San Donato , probabilmente a causa di ...

