ALITALIA La lezione a lieto fine del salvataggio impossibile di Aerolineas Argentinas

ilsussidiario

(Di martedì 12 giugno 2018) Come la nostra compagnia, anche la società aerea argentina perdeva milioni di dollari al giorno. Ma dal 2019 inizierà a guadagnare. Come spiega l'ad Mario Dell'Acqua. GUIDO GAZZOLI(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 06:06:00 GMT)/ I tesori della compagnia buttati o sottratti negli ultimi anni, di G. GazzoliINCHIESTA/ È invendibile, ecco come evitare che chiuda, di U. Arrigo