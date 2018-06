Alessandro Borghese | età | altezza | peso e moglie Chi è lo chef della tv italiana

caffeinamagazine

(Di martedì 12 giugno 2018) Ha iniziato a lavorare sulle navi da crociera subito dopo il diploma, occupazione che l’ha portato lontano da casa per tre anni. Conclusasi quest’avventura, continua a lavorare per i ristoranti sparsi in tutta Europa e Stati Uniti: lo vediamo, infatti, cimentarsi in diverse esperienze a San Francisco, New York, Londra, Parigi, Copenaghen, Roma e Milano. In questa città ha fondato, tra le altre cose, la AB Normal, una società di catering e food consulting. Ha un ristorante e un pastificio. Stiamo parlando didi successo che negli ultimi anni è diventato una vera e propria startelevisione. Nato a San Francisco nel 1976 e cresciuto a Roma,, figlio di Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi, di certo non è una persona come tante e di conseguenza nemmeno unocome altri. Cresciuto a pane e ...