' Alcuni tg Rai sembrano quelli anni ' 20 o ' 30' | Salvini

FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO/ Video trailer : per Alcuni insider forse un survival online : FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:04:00 GMT)

Cagnolini dentro sacchi gettati dalla strada. Trovati da Alcuni operai - uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta : alcuni operai al lavoro per ripulire la zona verde che costeggia la Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Settimo Milanese, hanno scoperto due cuccioli di cane chiusi in altrettanti sacchi neri, presumibilmente gettati da un’auto in corsa. Per uno dei due, triturato dal braccio meccanico del trattore, non c’e’ stato nulla da fare. E’ accaduto il 28 marzo scorso e la notizia e’ stata resa nota oggi ...

"Pochi gli editori puri in Italia Molti con interessi economici e..." 'Rai - Alcuni stipendi sono immeritati' : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it