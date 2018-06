Al Via Il Grande Tennis All' Aquila

Grande attesa per mosse Fed e Bce - ma Draghi potrebbe rinViare a luglio decisione su fine QE - analisti - : Fed , 12-13 giugno, e Bce , 14 giugno, detteranno il ritmo ai mercati questa settimana. La Federal Reserve dovrebbe apportare un nuovo rialzo dei tassi di interesse, mentre dalla Bce è attesa qualche ...

A Genova il varo del gigante dei mari : Viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema - piscine e spa. Salpate a bordo : Si tratta della più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. Si chiama Msc Seaview e ospita 5.331 persone, più 1.413 unità dell’equipaggio. Al suo interno ci sono piscine, aree relax, piste da bowling, sale da gioco, un cinema e un’area per i concerti. Il varo del “gigante dei mari” è stato fatto a Genova. L'articolo A Genova il varo del gigante dei mari: viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema, ...

Un nuovo Viaggio per il 'Vespucci' con rotta verso il Grande Nord : ... che lampeggiò con il segnale luminoso: ''Chi siete?'; 'Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina militare italiana' la risposta; 'Siete la nave più bella del mondo'..., proseguirà poi verso Genova e ...

Karate - Premier League Istanbul 2018 : grande Italia nella prima giornata! ViViana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

Cecchinato - non sarà un’avventura : Parigi è l’inizio di un grande Viaggio : Nell'estate dei Mondiali senza l'Italia, Marco Cecchinato ha restituito una passione sportiva condivisa. C'è bisogno di passioni e belle storie. Oggi per due set ha messo paura a Thiem, uno dei migliori giocatori sulla terra battuta. Dalla prossima settimana sarà un top 30, cambieranno programmazione e prospettive.Continua a leggere

Via della Transumanza Anzio-Jenne : cultura - storia - tradizioni e turismo in un progetto di grande valore : L’Amministrazione di Anzio, quella di Nettuno, quella dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni, sono alcuni dei partecipanti, dell’incontro svoltosi domenica scorsa nel Comune di Jenne, per discutere del progetto “Via della Transumanza Anzio – Jenne“, l’iniziativa per istituzionalizzare un percorso che ha una tradizione lunghissima, che non può essere persa. Il protocollo prevede di valorizzare il percorso che un ...

Grande Fratello Vip - prime indiscrezioni sui partecipanti : SilVia Provvedi e Nina Moric tra le possibili concorrenti : In quel reality continuo che è ormai diventata la rete ammiraglia Mediaset (e come dar torto a chi ha fatto questa scelta, visti gli ottimi risultati a livello di auditel), a settembre riparte il Grande Fratello, edizione Vip. A condurlo sarà Ilary Blasi che a quanto pare sta studiando con i suoi autori un cast all’altezza di quello della scorsa edizione. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbe quello di Giovanni Ciacci, ...

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. ArchiViato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...

Tour de France 2018 : Tom Dumoulin sarà al Via della Grande Boucle. L’olandese ha sciolto le proprie riserve : Alla fine Tom Dumoulin ci sarà. Il corridore olandese, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2018, ha sciolto le proprie riserve circa la propria partecipazione al Tour de France 2018, secondo quanto scrive il De Telegraaf. Pur sentendosi piuttosto stanco al termine della Corsa Rosa, dunque, il forte ciclista del Team Sunweb ha optato per cimentarsi nella corsa a tappe più importante e prestigiosa, che prenderà il via il 7 luglio con ...

Tour de France - si rinnova la sfida tra Froome e Dumoulin : l’olandese al Via della Grande Boucle : Dopo la battaglia avvenuta al Giro d’Italia, Chris Froome e Tom Dumoulin si sfideranno anche al Tour de France La battaglia tra Chris Froome e Tom Dumoulin non si è conclusa con l’ultima tappa del Giro d’Italia, ma proseguirà anche al Tour de France. Il ciclista della Sunweb, infatti, parteciperà alla prossima edizione della Grande Boucle, che vedrà ai nastri di partenza pure Vincenzo Nibali. Foto Fabio Ferrari – ...

SpaceX - Elon Musk sogna in grande : Viaggi turistici verso la Luna presto realtà : Continuano i sogni in grande di Elon Musk che con la sua SpaceX sta già pensando di raggiungere la Luna e non solo, ma di portarci anche i turisti. La partenza sarebbe dovuta avvenire quest’anno con il Dragon Crew spinto da un razzo Falcon Heavy, ma come spiega il Wall Street Journal, è stata posticipata “almeno fino alla metà del 2019 e forse anche più avanti“. Il quotidiano segnala che il motivo di tale rinvio “non è ...