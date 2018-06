optimaitalia

: Al vaglio l’LG Stylo 4: device middle-range con pennino, le specifiche - OptiMagazine : Al vaglio l’LG Stylo 4: device middle-range con pennino, le specifiche -

(Di martedì 12 giugno 2018) Non sarà un top di gamma il prossimo LG4, ma si presenterà dotato di unmulti-funzionale, cosa che non può di certo passare inosservata. Le ultime indiscrezioni provengono dal portale 'Slashleaks', che ha condiviso lo scatto di un cartellone pubblicitario in cui si intravede sia il design del dispositivo che buona parte delletecniche che ne caratterizzeranno l'hardware.Ecco un breve sunto del tutto: schermo FullVision da 6.2 pollici, processore Snapdragon octa-core non meglio specificato, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), fotocamera posteriore da 13MP ed anteriore di tipo grandangolare da 5MP, LTE 4G, batteria da 3300 mAll'LG4:con, leAll'LG4:con, leAll'LG4:con, le ...