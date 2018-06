Al Nord gli azzurri circondati dalla Lega | Siamo come l’Udc | occorre

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader Nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Il clima sposta la coltivazione degli olivi a Nord : si va verso il 45° parallelo : I cambiamenti climatici e il variare delle temperature che investono il bacino del Mediterraneo, influenzano l’olivicoltura, spostandone la coltivazione sempre più a Nord, oltre il 45° parallelo. A spiegarlo nel dettaglio con varie posizioni sull’argomento i ricercatori del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e i professionisti del Conaf (Consiglio dell’ordine nazionale ...

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

Usa e Nord Corea trattano i dettagli del vertice. Trump e Kim Jong-Un a Singapore : Ieri Kim Jong-Un incontrando il premier di Singapore Lee Hsien Loong , ha sottolineato che il mondo intero sta guardando a questo storico summit. Lee a sua volta si è detto fiducioso in una svolta ...

Saluzzo : Rosarno del Nord o modello di accoglienza? : Il comparto agricolo cuneese fa ampio utilizzo dei braccianti extracomunitari. Tra giugno e settembre dell'anno scorso i contrattualizzati provenienti dall'Africa, nell'area tra Saluzzo, Savigliano, ...

Play off - tutti in fila per i biglietti di Catania-Siena : già sold out la Curva Nord : CATANIA - Il Massimino si riempie ogni giorno di più. Il dato delle 20,30 era chiaro in questo senso: 14.071 tagliandi già staccati su una capienza di 20.800. E negli ultimi due giorni, i botteghini ...

Lega Nord : consiglieri e assessore Nisini tra gli aretini "per confrontarci e raccogliere istanze" : "E' da sempre nostra abitudine fare questo tipo di attività, siamo storicamente la forza politica più presente in piazza" ha aggiunto il consigliere regionale e comunale Marco Casucci. "E' anche un'...

Meteo - arriva il ciclone di grandine e porta scompiglio : nubifragi su Nord e Centro Italia : Il tempo resta molto instabile al Centro-Nord e Sardegna. Permane invece il sole al Sud. Per gli ultimi giorni della settimana si profila invece un generale miglioramento del tempo grazie all'anticiclone africano.Continua a leggere

Nord Corea - ‘atteso sbarco di McDonald’s. È frutto della distensione con gli Usa’ : Forse non scherzava quando nel 2016, in piena campagna elettorale, Donald Trump affermò di voler discutere con Kim Jong-un la denuclearizzazione della penisola Coreana davanti ad un hamburger. Secondo un rapporto della CIA ripreso da NBC News, McDonald’s potrebbe presto sbarcare nel Regno eremita. Una prospettiva su cui concorda l’advisor del governo sudCoreano Chung-in Moon, per il quale Pyongyang sarebbe disposto ad accogliere la nota catena ...

DI PADRE IN FIGLIO. Stasera la festa : dalla Lazio femminile alle vecchie glorie. E la sorpresa in Nord : Ci sarà anche il club manager Peruzzi: attesi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, 25.000 persone con i biglietti acquistabili fino alle 18 di oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, ...

Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...

TreNord rivoluziona le biglietterie : Nuovi punti vendita Nella prospettiva di un sistema di bigliettazione totalmente digitale, nel prossimo biennio le attuali biglietterie Trenord si trasformeranno progressivamente in "punti vendita ...