Agrigento | rapina un venditore ambulante senegalese | arrestato

meteoweb.eu

: Rapina al mercato di #Siculiana, arrestato tunisino ospite del centro di accoglienza - GDS_it : Rapina al mercato di #Siculiana, arrestato tunisino ospite del centro di accoglienza - GrandangoloAg : Siculiana, rapina durante mercato settimanale, arrestato tunisino ospite di un centro di accoglienza - Grandangolo… - GrandangoloAg : Rapina e tentata rapina nell'agrigentino, condanna per due riberesi - Grandangolo Agrigento -

(Di martedì 12 giugno 2018) Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – Un tunisino è statodai Carabinieri dicon l’accusa di avereto undurante il mercato settimanale di Siculiana. Il commerciante, munito di permesso di soggiorno ed in possesso di regolare licenza, mentre vendeva capi d’abbigliamento, è stato immobilizzato con violenza da un uomo, che gli ha asportato oltre 150 euro in banconote di vario taglio dal portafoglio e successivamente, approfittando della confusione, è fuggito indisturbato. “Immediata è stata però la segnalazione della vittima e di altri cittadini, che hanno allertato una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Siculiana presente in zona – dicono i Carabinieri – Sono subito stati ascoltati alcuni testimoni, per ricostruire quanto accaduto ed individuare il responsabile”. Dalle ...