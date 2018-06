Aeronautica | bambina in pericolo vita | volo sanitario dalla Sardegna

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Unurgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’militare per trasferirea Roma unadi nove anni in imminentedi. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture su tutto il territorio nazionale, dispone e gestisce questo ed altri tipi di missioni a favore della collettività. Il veliè giunto a Cagliari, ha imbarcato la bimba ed è quindi decollato con destinazione Ciampino, dove e’ arrivato dopo un’ora di. Qui la piccola paziente è stata trasportata immediatamente all’ospedale “Bambino Gesu'” per ricevere le cure necessarie. Per questo tipo di missioni, che ...