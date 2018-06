Ad Andrea Delogu il Premio Frizzi | primo riconoscimento dedicato al conduttore

Fabrizio Frizzi - nasce il premio in ricordo del conduttore : andrà ad Andrea Delogu : andrà ad Andrea Delogu il neonato premio Fabrizio Frizzi , primo riconoscimento intitolato al conduttore , creato, in accordo con la famiglia Frizzi al Festival Nazionale del cinema e della televisione -...

BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B : Gabriele Corsi Vi abbiamo annunciato il probabile arrivo di Quelli che il Calcio, nella sua versione “Serie B“, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Ciò che manca all’appello sono i conduttori. Nonostante non vi siano certezze, nè sul programma nè sui conduttori, al momento sono in predicato per la conduzione dello show Andrea Delogu, già volto della rete con Stracult, e Gabriele Corsi. Continuerebbe, dunque, l’incredibile ...