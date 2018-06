TRUMP E KIM JONG-UN : Accordo USA-COREA DEL NORD/ Intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Accordo Trump-Kim - la Russia : 'Bene - ma il diavolo sta nei dettagli' : "Non possiamo che accogliere positivamente l'importante passo avanti compiuto oggi, anche se il diavolo sta nei dettagli". A dirlo, commentando l'Accordo fra Donald Trump e Kim Jong-Un sottoscritto a ...

Trump sullo storico Accordo con Kim : "Abbiamo ottenuto tanto e non ho rinunciato a nulla" : La denuclearizzazione è diventata realtà. 'Smantelleremo tutti i siti dei test nucleari. Il processo inizierà molto velocemente, ma ci vorrà comuqnue del tempo'. Donald Trump , in conferenza stampa ...

Nord Corea - tutti i nodi da risolvere per realizzare l’Accordo Trump-Kim : Una grande promessa in cambio di una grande promessa: è il senso del documento congiunto firmato a Singapore da Donald Trump e Kim Jong-un, che abbonda in dichiarazioni di intenti ma...

Cosa prevedono i quattro punti dell'Accordo tra Trump e Kim : I colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono conclusi con la firma di un documento condiviso che sembra segnare l'inizio di un processo diplomatico inteso a porre fine a più di 60 anni di ostilità: sono quattro punti sintetici, che indicano specific

Cosa prevede l’Accordo : "garanzie di sicurezza" da parte di Trump - "denuclearizzazione completa" da parte di Kim : Al di là delle foto, dei sorrisi e delle pacche sulle spalle, Cosa prevede l'accordo siglato oggi a Singapore dal presidente americano Donald Trump e dal leader nordcoreano Kim Jong-un? I pilastri dell'intesa – che dovrà essere implementata nel corso di "nuovi negoziati che saranno condotti il prima possibile dal segretario di Stato Usa e da alti funzionari nordcoreani" – sono elencati nella dichiarazione congiunta ...

Trump-Kim - Accordo sulla denuclearizzazione in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». Il leader asiatico, secondo The Donald, è «un abile negoziatore». Da invitare alla Casa Bianca....

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un Accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

