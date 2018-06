Accordo con Atene | Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato

Calciomercato Napoli - Accordo con il Salisburgo per Lainer : 10 milioni al club austriaco : Non solo Verdi, il Napoli ha praticamente chiuso anche l'operazione Lainer . accordo raggiunto tra la società del presidente De Laurentiis e il Salisburgo , proprietario del cartellino dell'esterno ...

Atletico Madrid - ecco il colpo Lemar : Accordo con il Monaco : ROMA - Atletico Madrid e Monaco hanno ufficializzato la definizione dell'affare Thomas Lemar. Il principio d'accordo verrà formalizzato nei prossimi giorni quando dovrebbe esser svelata anche l'entità ...

La Macedonia cambia nome/ Accordo con la Grecia : ecco come si chiama ora : La Macedonia cambia nome, raggiunto l'Accordo con la Grecia: stretta di mano tra Zoran Zaev e Alexis Tsipras, Skopje punta ad entrare nella Nato e nell'Ue(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:05:00 GMT)

Accordo con la Grecia : la Macedonia cambia nome : Grecia e Macedonia hanno annunciato il raggiungimento di uno storico Accordo per risolvere l'annosa disputa riguardante il nome della repubblica

L’Accordo di Trump è “weak” in confronto a quelli dei predecessori : Roma. Kim Jong-un ha cercato di convincere Donald Trump che il loro incontro è materia di “film di fantascienza”, un evento così impensabile da costituire un unicum storico. E’ vero: è la prima volta che un presidente americano in carica stringe la mano a un dittatore nordcoreano della dinastia Kim

Contratto governo Lega-M5S - sei d'Accordo o all'opposizione? Il test - : Il quiz realizzato da SkyTG24 e Youtrend ti consente in pochi clic di sapere quanto sei d'accordo con il Contratto dei due partiti al governo e se lo ritieni realizzabile. IL test

Tim - firmato Accordo : no esuberi - sì a contratti di solidarietà : L'intesa nella notte al Ministero del Lavoro alla presenza di Di Maio: 'Ora dovrà essere ratificata dai dipendenti con un referendum' - E' stata raggiunta nella notte l'intesa tra sindacati e azienda ...

Ballottaggi : Lega protagonista anche a Terni e Siena. Ma senza Accordo con M5s : Mentre il Carroccio cresce, i Cinquestelle perdono terreno. Centrosinistra parzialmente soddisfatto. È la fotografia delle ultime amministrative in 761 comuni -

Milan - Accordo con il CNEGF : si punta allo sviluppo del calcio in Cina : Nella città di Sanya, in Cina, è stata ufficialmente lanciata l’attività AC Milan Soccer Campus, il piano di sviluppo di attività calcistiche per bambini targato AC Milan China e fortemente voluto dal CNEGF (la China Next Generation Education Foundation). L’evento di lancio è stato organizzato da China Next Generation Education Foundation (CNEGF), People’s Sport, People.cn […] L'articolo Milan, accordo con il CNEGF: si punta ...

TIM dà dettagli dAccordo con sindacati : CIG straordinaria e prepensionamenti : Teleborsa, - Dopo l'annuncio dato stamattina presto dal Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, la TIM conferma di aver raggiunto nella notte l'accordo con i sindacati - Slc Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-...

Dybala svela il nuovo sponsor : ufficiale l’Accordo con Adidas : Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma con Dybala arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. «Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo durante la FIFA World Cup 2018 che partirà tra pochi giorni con ai […] L'articolo Dybala svela il nuovo sponsor: ufficiale l’accordo con Adidas è stato realizzato ...