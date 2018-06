abruzzo24ore.tv

: Abruzzo Mtb Cup: Granfondo Campo di Giove, oltre 200 sui pedali all’ombra della Maiella - RuoteAmatoriali : Abruzzo Mtb Cup: Granfondo Campo di Giove, oltre 200 sui pedali all’ombra della Maiella - MTB_VCO : Abruzzo MTB Cup – #4: a Campo di Giove di nuovo Marco Ciccanti - Sportfriends64 : Ciclismo> Abruzzo Mtb Cup: quarto appuntamento stagionale con la Granfondo Campo di Giove -

(Di martedì 12 giugno 2018) L'Aquila - Più che positiva la terza edizionedidimanifestazione di mountain bike tra quelle emergenti nel contesto dell’Mtb Cup. Impeccabile, come al solito, l'organizzazione messa indalla Bike Shock Team che ha proposto il percorso unico di 46 chilometri tra i pendii e gli altopiani dei comuni didie Cansano in un paesaggio selvaggio e incontaminato del Parco Nazionaleche ha fatto da cornice alle performances dei bikers (200) in una giornata resa impegnativa anche dalla calda giornata di sole. Secondo trionfo nel circuitoMtb Cup a stagione in corso (il primo ad Avezzano allaMtb La Via dei Marsi) per Marco Ciccanti (1°élite) protagonista in positivocorsa e in seno alla Bike Pro First Car Mtb con la seconda posizione ad appannaggio del compagno di squadra ...