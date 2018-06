Abb : rischio tagli personale in Usa per effetto dazi : Roma, 12 giu. (AdnKronos/ats) – Il colosso energetico svizzero Abb potrebbe procedere a una massiccia riduzione di impieghi negli Stati Uniti, conseguenza dei dazi all’importazione sull’alluminio e sull’acciaio imposti da Washington. E’ il rischio indicato dal presidente Ulrich Spiesshofer. Per la fabbricazione dei suoi trasformatori il gruppo ricorre ad acciaio speciale che non è prodotto in misura sufficiente ...

RISCHIO ITALIA/ 'Usiamo l'oro per Abbattere lo spread' : Lo spead come si abbatte? Non vendere le riserve auree ma di intitolarle su un conto presso il Fmi da usare per acquistare i nostri titoli.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - rischio doppio Abbonamento per Serie A salvo accordi commerciali : Per guardare le dirette in tv o sul web dell'intero campionato di Serie A saranno necessari almeno due abbonamenti diversi, salvo accordi commerciali fra gli operatori licenziatari. È quanto prevede in sintesi il bando della Lega: sono in vendita tre pacchetti con esclusive per prodotto ma nessun operatore puo' acquistarli tutti. È prevista pero' la possibilita' da parte del licenziatario di uno o due pacchetti, di ritrasmettere le ...

Diritti Tv : due Abbonamenti per vedere tutta la A? 90° minuto a rischio chiusura : L'assemblea dei presidenti della Lega di Serie A ha approvato i nuovi pacchetti per la vendita dei Diritti tv per il triennio 2018-2020 e all'orizzonte si preannuncia una rivoluzione. Infatti, nessun ...

Francia : esplosione in fAbbrica a rischio - due feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve