A Valencia in 4 giorni anche su navi italiane i migranti della ' Aquarius'

Il ministero : “Nave Aquarius a Valencia in 4 giorni - trasferimento in massima sicurezza” : La nave Aquarius, insieme a una della Marina militare e a una della guardia costiera, arriverà con oltre 600 migranti a Valencia in quattro giorni, secondo quanto comunicato dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Consentiremo il trasferimento delle tre unità verso le coste spagnole nelle condizioni di massima sicurezza possibile".Continua a leggere

Migranti - Aquarius a Valencia in 4 giorni. 500 trasferiti su navi italiane : La nave andrà verso Valencia insieme a due navi italiane. L'imbarcazione con a bordo 629 persone si trova ancora al largo delle coste di Malta e Italia. Medici Senza Frontiere: «Meglio sbarcare le persone al più presto»

Valencia accoglierà la nave Aquarius"L'imbarcazione approderà tra 4 giorni" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".