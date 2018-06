4° tappa | Sul Passo Maniva | show della Nazionale Colombiana

I risultati della gara di Hell nella quinta tappa del WRX : Il circuito " forse la pista di WRX più famosa del mondo " si compone al 60% di asfalto e al 40% di terra per un tracciato di 1,21 chilometri. Il record sul giro, ottenuto l'anno scorso, è ...

L’incredibile tappa Sul Gavia - 40 anni fa : Storia di uno dei giorni più incredibili del Giro d’Italia – su una delle salite più dure, sotto la neve – e dei suoi due protagonisti, Andy Hampsten e Johan van der Velde The post L’incredibile tappa sul Gavia, 40 anni fa appeared first on Il Post.

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 : vittoria di Impey! Risultati 1^ tappa : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa Valence-Saint Just di 179 km, una frazione dal percorso ondulato(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Modena seconda tappa della mostra sulla storia dell’auto : E’ stata inaugurata la tappa di Modena della mostra fotografica “Un percorso nella storia dell’automobile” alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dell’Assessore al Turismo e promozione Ludovica Carla Ferrari. Una passeggiata all’aperto e gratuita sotto i Portici del Collegio di via Emilia che porterà il pubblico, fino al 30 giugno, a […] L'articolo Modena seconda tappa della mostra sulla storia dell’auto sembra ...

Cala il sipario sul Giro d’Italia! A Bennett la tappa conclusiva - a Froome la ‘passerella delle polemiche’ : Si conclude con la vittoria di Sam Bennett l’ultima tappa del Giro d’Italia. Quante polemiche sulla ‘passerella’ di Roma, fra strade dissestate, giri di neutralizzazione e la personalità di Froome Cala ufficialmente il sipario sul Giro d’Italia 2018. L’ultima tappa della corsa in rosa, quella che ha fatto il Giro di Roma su un tracciato lungo 11.5 km da ripetere 10 volte, è stata vinta da Sam Bennet della Bora Hansgrohe, ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma tappa : Sam Bennett sorprende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

VIDEO Chris Froome vince il Giro d’Italia! Resiste agli attacchi di Dumoulin sul Cervinia. Gli highlights della ventesima tappa : Chris Froome ha conquistato il Giro d’Italia 2018. Il britannico ha conservato la maglia rosa al termine della ventesima tappa: la Susa-Cervinia, durissima frazione alpina, non ha riservato sorpreso al capitano del Team Sky che così può festeggiare il successo finale. Tom Dumoulin, che doveva rimontare 40”, ha provato un paio di timidi scatti ma l’energia era quasi esaurita nelle gambe. Crisi nera per Thibaut Pinot, sul podio ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Froome maglia rosa sicura - Lopez sul podio! (20^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome resta leader, oggi l’ultimo tappone ha stabilito il podio con Lopez terzo (20^ tappa)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:27:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - risultato ventesima tappa : Chris Froome controlla Dumoulin e conquista la Corsa Rosa. Festeggia Nieve : La festa di Chris Froome inizia a Cervinia: il britannico del Team Sky ha vinto il Giro d’Italia 2018 difendendosi dagli attacchi di Tom Dumoulin sulla salita finale della 20esima tappa, oltre 200 chilometri con 4000 metri di dislivello gestiti alla perfezione per vincere il terzo grande Giro consecutivo, quantomeno sulla strada, dopo la straordinaria impresa della giornata di ieri, che lo ha consegnato alla leggenda del ciclismo. Come ...