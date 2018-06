Young Signorino | concerti annullati Lui è il punk italiano degli anni 20X

Young Signorino è il punk italiano degli anni 20X : ROMA – E’ l’artista più discusso del momento “e nessuno capisce perché”.Young Signorino è il nuovo fenomeno del panorama musicale italiano, piaccia oppure no.Una voce fuori dal coro, la cui provocazione sta nel distinguersi dalla massa sfidando i luoghi comuni della società di oggi.A partire proprio dalla musica.Anche il trap diventa obsoleto e stantio davanti […] L'articolo Young Signorino è il punk italiano degli anni 20X proviene da ...

Young Signorino - l’assessore contro il suo concerto : “Via il patrocinio al festival che lo ospita” : Young Signorino, si sa, è uno che fa discutere. Al punto che ormai anche chi non è più ragazzino e non fa quindi parte del pubblico di riferimento del rapper 19enne ha imparato a conoscerlo. Stavolta a parlare di lui è l’assessore regionale veneto all’istruzione, Elena Donazzan (FI), che chiede al comune di Bassano di revocare il patrocinio concesso a un evento dove Young dovrà esibirsi. “Quando una amministrazione pubblica concede ...

Young Signorino - vola un bicchiere sul palco : al primo concerto litiga con un fan : Era il suo primo concerto, dopo il dietrofront con figuraccia a Roma di pochi giorni prima. E Young Signorino , uno dei trapper emergenti più discussi sul web, non ha tradito le attese, con tanto di ...

Young Signorino ci riprova : annunciato il tour di giugno : ROMA – Dopo il “non concerto” al Monk di Roma e la lite sul palco del Je t’aime di Padova, Young Signorino ci riprova e annuncia nuovi appuntamenti live previsti per giugno.Si parte proprio da Cesena, la sua città natale, il 2 giugno alla Festa Brutta di Villa Villacolle. Ecco il calendario dei live di […] L'articolo Young Signorino ci riprova: annunciato il tour di giugno proviene da NewsGo.

