Xiaomi | Tra quotazione in Borsa | Vendite smartphone alle Stelle e perdite di 1 miliardo

Ecco gli Xiaomi che con la MIUI 10 riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera : Qualche giorno fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente la MIUI 10 Global e, grazie al nuovo aggiornamento software, accanto a tutte le altre novità, numerosi device (ma non tutti) riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera. Xiaomi ha anche promesso che presto alla lista iniziale se ne aggiungeranno altri. L'articolo Ecco gli Xiaomi che con la MIUI 10 riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti. L'articolo Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global : ecco come entrare nel programma : Xiaomi apre il reclutamento di beta tester per MIUI 10 Global beta, annunciata ieri in India, al momento riservato ai possessori di cinque diversi smartphone. L'articolo Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global: ecco come entrare nel programma proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 si mostra in versione Rose Gold in due nuove foto dal vivo : Xiaomi Redmi 6 è apparso in un paio di foto dal vivo, rigorosamente leaked, che ci mostrano quello che dovrebbe essere l'aspetto di una variante inedita L'articolo Xiaomi Redmi 6 si mostra in versione Rose Gold in due nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi : l’azienda che non assomiglia a nessun’altra azienda : Xiaomi si sta preparando per un IPO a Hong Kong, e le sue stime di valutazione stanno prendendo piede. All’inizio di quest’anno è stato riferito che stava cercando una valutazione di quasi 200 miliardi di dollari, diventati poi 100 miliardi quando ha pubblicato il suo prospetto (pdf) il mese scorso. Da allora, la cifra è scesa tra i 70 e gli 80 miliardi. Perché è così complicato valutare Xiaomi? A causa del suo insolito modello di ...

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : trasparenza - ma è solo di facciata : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, presentato ieri 31 maggio dall’azienda cinese insieme al Mi 8 e al Mi 8 SE, presenta una cover posteriore trasparente, ma ciò che si vedere è tutto finto. Il design trasparente non è una novità nel mondo degli smartphone, HTC U12 Plus è uno degli ultimi ad avere una cover posteriore traslucida. Le componenti interne, o meglio, quelle che si vedono attraverso la cover posteriore in vetro dello Xiaomi Mi 8 ...

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano. L'articolo Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition, che potrebbe non essere così trasparente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1 - anche in Europa : Xiaomi fa registrare una crescita straordinaria nelle vendite nel corso del primo trimestre del 2018, anche in Europa dove la crescita è ovviamente molto importante. L'articolo Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1, anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano - Nokia 8 tra qualche giorno : Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, tra qualche giorno toccherà anche a Nokia 8. Il primo smartphone Android One di Xiaomi sta ricevendo un piccolo update, mentre Moto G5S Plus passa ad Android 8.1 Oreo con annesse patch di maggio e Nokia 8 si appresta a ricevere un corposo aggiornamento per la fotocamera. L'articolo Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, Nokia 8 tra qualche giorno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi alla prova del mercato italiano. Come cambia la strategia del brand cinese : Una regione del mondo dove la crisi è passata Come un ciclone e non è ancora terminata. Ecco perché era interessante capire quali politiche strategiche Xiaomi avrebbe messo in atto per approcciare il ...

Xiaomi - oltre gli smartphone un universo : droni - tracker e tanto altro : Attesa finita, Xiaomi è tra noi. L’azienda cinese si è presentata alla stampa italiana proponendo le sue novità e sabato mattina completerà l’entrata sul mercato nostrano inaugurando il primo negozio monomarca presso “Il Centro” di Arese. Già presente in Spagna (con quattro Mi Store, tre a Madrid e uno a Barcellona) dallo scorso novembre e sbarcata ieri in Francia, che insieme all’Italia rappresenta il secondo step ...

Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3 - che non sarà troppo diverso dai predecessori : A poco più di una settimana dalla probabile presentazione di Xiaomi Mi Band 3, scopriamo nuovi dettagli sulla nuova edizione della smartBand, che mostra parecchi punti in comune con i modelli precedenti. L'articolo Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3, che non sarà troppo diverso dai predecessori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 si mostra in un video con il pannello posteriore in vetro trasparente : In attesa della sua presentazione, in programma per il 31 maggio, lo Xiaomi Mi 8 si è mostrato in un nuovo video rigorosamente leaked. Guardiamolo insieme L'articolo Xiaomi Mi 8 si mostra in un video con il pannello posteriore in vetro trasparente proviene da TuttoAndroid.