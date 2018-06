Xbox | tra esclusive e prime mondiali Microsoft ha mostrato 50 giochi alla sua conferenza

E3 2018 : un trailer mostra tutti i giochi dell'ID@Xbox presentati alla conferenza di Microsoft : La conferenza E3 2018 di Microsoft è stato uno show molto ricco di contenuti e dal ritmo piuttosto serrato. Sul palco del colosso di Redmond sono stati svelati annunci molto importanti e, la maggior parte, riguardavano grandi produzioni in arrivo ed esclusive come ad esempio Gears of War 5.Ma la conferenza ha offerto anche dell'altro. Infatti, è stato mostrato un trailer dedicato ai giochi dell'ID@Xbox, il programma pensato appositamente per gli ...

E3 2018 : un trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

Cyberpunk 2077 verrà mostrato durante la conferenza Xbox di questa sera? : Come sicuramente saprete nel caso in cui stiate seguendo l'E3 2018 con un minimo di interesse, questa sera alle 22 ore italiane ci sarà spazio per la conferenza Xbox organizzata ovviamente da Microsoft. La curiosità per l'evento che potrete seguire in diretta in nostra compagnia è molto elevata soprattutto perché i fan della compagnia e in generale dell'universo videoludico si aspettano più di una sorpresa.Jason Schreier, noto giornalista di ...

Xbox : Phil Spencer parla del videogioco attraverso le generazioni : L'E3 si fa sempre più vicino e come sottolinea Comicbook l'argomento "videogiochi" si fa sempre più caldo.Ebbene come abbiamo avuto modo di vedere la direzione che prenderà l'intero settore è qualcosa in continuo divenire, e si tratta certamente di un argomento appassionante soprattutto per le i grandi produttori che devono tenere sott'occhio l'intero mercato e il suo evolversi, anticipando le necessità del consumatore e l'evoluzione ...

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

Trapelano Xbox Games With Gold di giugno - c’è Assassin’s Creed Chronicles Russia : Come ogni fine mese, sono trapelati i Games With Gold validi per il mese di giugno. Tuttavia, il leak sembra piuttosto autorevole, dato che proviene dal sito ufficiale di Xbox. Il mese prossimo, dunque, gli abbonati al servizio potranno scaricare titoli come Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia. Come accennato in precedenza, la notizia è arrivata attraverso la versione tedesca di Xbox Wire - il sito PR dedicato a Microsoft. Di solito ...

Battlefield 1943 disponibile su Xbox One tramite retrompatibilità : Senza dubbio in questi giorni non si fa altro che parlare di Battlefield V, nuovo capitolo della celebre saga di FPS, tuttavia da oggi i giocatori Xbox avranno la possibilità di giocare Battlefield 1943 sulle loro console, grazie alla retrocompatibilità.Come riporta Gamingbolt, Major Nelson ha confermato su Twitter che Battlefield 1943è disponibile su Xbox One. Questo capitolo è uno spin-off di Battlefield 1942 ed è stato pubblicato ai tempi su ...

Xbox Game Pass : 6 i nuovi giochi di giugno - tra cui The Technomancer e Wasteland 2 : Solo una settimana ci separa dall'inizio di giugno, e Microsoft ha recentemente rivelato quali saranno i prossimi videogiochi che saranno inseriti nella libreria dell'Xbox Game Pass il prossimo mese.I nuovi titoli saranno 6, e tra le tante famose produzioni degli ultimi anni come The Technomancer, Wasteland 2: Director's Cut e MotoGP 17 spicca Next Up Hero, che farà il proprio debutto su Xbox One direttamente nella libreria del Pass. Ecco la ...

Un trailer celebra l'arrivo di Divinity : Original Sin 2 Definitive Edition su Xbox Game Preview : Divinity: Original Sin 2 ha riscosso rapidamente consenso e successo commerciale per il suo profondo Gameplay e per la raffinata esperienza co-op e, ora, i giocatori Xbox One possono avere un assaggio del complesso RPG attraverso la nuova edizione Xbox Game Preview resa disponibile.Come riporta Dualshockers, l'editore Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un breve (ma allettante) nuovo trailer per mettere in risalto l'uscita di Divinity: ...

Al contrario di Switch - Xbox One è la console meno popolare tra gli sviluppatori indie : L'universo indie è spesso la fucina per progetti straordinari e assolutamente imperdibili e in grado di lasciare il segno trasformandosi in veri e propri cult e in successi da milioni di copie vendute. Allo stesso tempo spiccare all'interno di un segmento del mercato così affollato è sempre più complicato e proprio per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione anche la piattaforma su cui lanciare il proprio prodotto.Un sondaggio ...

Trapela qualche informazione sul nuovo controller progettato da Xbox per i disabili : Una figa di notizie ha Trapelato un'immagine del nuovo controller in cantiere presso Xbox, riporta windowscentral.Come potremo immaginare si tratta di un controller non ancora annunciato, e dalla forma particolare come mostrano le immagini. Il controller è infatti pensato per persone affette da una qualche forma di difficoltà motoria, lo dimostrerebbero anche i tasti A e B dalle dimensioni generose.Sul lato sinistro intravvediamo anche una porta ...

Per gli sviluppatori di Defiance la differenza tra Xbox One X e PS4 Pro è la risoluzione : PS4 Pro ed Xbox One X sono sicuramente le due console più potenti sul mercato, ma effettivamente quali differenze hanno? Come riporta Gamingbolt, secondo Matt Pettit, Producer di Defiance 2050 è la risoluzione:"La principale differenza è la risoluzione. Assicurarsi di raggiungere il 4K è sia un vantaggio che un ostacolo allo sviluppo del gioco. È stato anche interessante vedere gli FPS su Pro e x e compararle con le versioni base. Offrono ...

Dragon Age II disponibile su Xbox One tramite retrocompatibilità : Dragon Age II, sequel di Dragon Age: Origins è ora disponibile su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità. Pur non trattandosi del capitolo più amato della saga fantasy targata Bioware, potrebbe essere una buona idea quella di giocare (o rigiocare) l'intera saga su Xbox One. La notizia è arrivata tramite un Tweet del famoso Major Nelson.Dragon Age II è stato sicuramente il capitolo più criticato dai fan, in quanto abbandona in gran ...