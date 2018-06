Xbox E3 2018 | ecco i principali giochi presentati da Microsoft

E3 2018 : Il futuro di Xbox è al sicuro - editoriale : Doveva essere la conferenza della sua rivalsa. Con l'ombra dell'ennesimo rinvio di Crackdown 3 (fino al 2019) sulle spalle, il numero uno di Xbox Phil Spencer è salito sul palco di Los Angeles colmo di grandi aspettative. E per buona parte della conferenza, Microsoft ha fatto esattamente ciò che serviva: dare delle rassicurazioni sul suo impegno.Per prima cosa, Microsoft ha capito qual era uno dei suoi principali limiti: i team interni. Così ha ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

E3 2018 : un trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

E3 2018 : Microsoft introduce una serie di novità nel Xbox Game Pass : Microsoft quest'oggi in occasione della sua conferenza all'E3 ha parlato anche di Xbox Game Pass, di miglioramento al suo catalogo e proprio in quest'ottica ha annunciato l'introduzione di tre nuovi titoli di rilievo nella libreria di giochi offerti.Ebbene con un solo abbonamento mensile potremo mettere le mani su 3 nuovi titoli di rilievi che si aggiungono all'offerta di Microsoft.Read more…

E3 2018 : Ora in diretta la conferenza Xbox di Microsoft : Molti di voi ci hanno chiesto di poter seguire le conferenze pre-E3 in un formato "al naturale", ovvero senza i commenti della nostra fantastica redazione! Ecco perché oggi siamo qui per seguire assieme a voi (silenziosi) la conferenza Xbox di Microsoft, che potete vedere qui sotto e commentare ancora più sotto!Se invece preferite seguire la diretta in compagnia dei nostri commentatori Michele Sollazzo e Giuseppe Carrabba, potete farlo sui ...

E3 2018 : Phil Spencer promette "15 world premiere e molto altro" alla conferenza Xbox : A poco più di un'ora dall'inizio della conferenza E3 2018 di Xbox l'attesa è inevitabilmente alle stelle e le tante indiscrezioni e rumor avranno finalmente una conferma o una smentita a partire dalle 22:00.Sappiamo che la conferenza dovrebbe durare circa 100 minuti e ora abbiamo delle informazioni anche su quelli che dovrebbero essere i contenuti che caratterizzeranno questi 100 minuti. Il boss della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, ...

Diretta streaming E3 2018 Microsoft : tutti gli annunci Xbox One il 10 giugno : Tutto pronto per l'E3 2018 Microsoft. La casa di Redmond con a capo Phil Spencer nel settore gaming deve mostrare i muscoli quest'anno se non vuole rimanere indietro. L'orario della conferenza è previsto per le ore 22:00 in Italia di oggi 10 giugno, ne vedremo delle belle. La Diretta streaming potrà essere seguita tramite il video che trovate in basso e gli aggiornamenti, sotto forma di testi e video, che troverete nel corso della conferenza ...

E3 2018 : EA annuncia e rilascia UNRAVEL TWO su PC - Xbox One e PS4 : Electronic Arts e Coldwood, durante l’EA Play attualmente in corso Los Angeles, hanno svelato e lanciato nello stesso istante, per la prima volta in assoluto, UNRAVEL Two. Lo studio svedese ha infatti creato un nuovo capitolo delle avventure di Yarny, la piccola creaturina a gomitolo rossa che ha conquistato i videogiocatori nel 2015 con UNRAVEL. UNRAVEL TWO disponibile da oggi UNRAVEL Two, disponibile da oggi, ...

Bohemia Interactive : gli sviluppatori di ARMA e DayZ presenteranno un nuovo gioco in esclusiva per Xbox One all'E3 2018 : L'argomento "esclusive Xbox One" è abbastanza delicato, soprattutto ultimamente con il rumoreggiato e poi confermato rinvio al prossimo anno di Crackdown 3. La conferenza E3 2018 di Microsoft è molto attesa da questo punto di vista: i fan vogliono capire quali siano i piani per quanto riguarda le esclusive.A quanto pare, però, sembra proprio che non mancheranno annunci per delle esclusive per l'ammiraglia di Microsoft. Come riporta Gematsu, ...

In arrivo i nuovi saldi Xbox in vista dell'E3 2018 : Microsoft ha annunciato la data d'inizio dei saldi Xbox in occasione dell'E3, essi avranno luogo a partire dal 7 giugno e ad attendere i giocatori saranno centinaia di giochi scontati, riporta Tra i giochi in promozione abbiamo Monster Hunter: World, Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, NBA 2K18, Sea of Thieves e PlayerUnknown's Battlegrounds, anche se vale la pena segnalare che la promozione più interessante riguarda proprio Xbox One ...

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

F1 2018 : è ufficiale la data di uscita per PS4 - Xbox e PC : Da un anno all'altro non cambiano solo le monoposto che corrono in Formula 1 ma anche i Videogiochi dedicati alla famosa categoria automobilistica. È dagli anni Novanta che vengono rilasciati giochi a riguardo contenenti le nuove auto, piloti, circuiti, regolamenti e così via. E poiché stiamo parlando della stagione 2018 il gioco non poteva che chiamarsi F1 2018. La nota positiva del videogame è che ogni anno riesce ad attirare sempre più ...